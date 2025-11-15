Весела Лечева участва в консултация за бъдещето на олимпийското движение с президента на МОК Кърсти Ковънтри

Весела Лечева участва в консултация с президента на МОК Кърсти Ковънтри и председателите на Национални олимпийски комитети от цял свят. Разговорът за бъдещето на олимпийското движение продължи повече от час. Ковънтри информира ръководителите на олимпийски комитети за резултатите от срещите в Лозана с членовете на комисии от МОК по консултационния процес „Fit for the Future“ (Готови за бъдещето). Лечева бе в централата на МОК преди 10 дни в качеството си на член на Комисията по обществени въпроси и корпоративни комуникации. Именно там се проведе и първият кръг на разговорите за бъдещето на МОК.

“Поздравявам Ви за инициативата да чуете различни гласове в олимпийското движение в началото на мандата си. Всеки от нас има опит – и като олимпийски състезател, и като ръководител, който може да сподели“, обърна се към Ковънтри председателят на БОК.

“Важно е да запазим своята неутралност – политическа и икономическа, в свят на огромни предизвикателства. Ако сме заедно, ако следваме Олимпийската харта, ще можем да съхраним огромния авторитет на МОК, както и безспорната репутация на олимпийското движение“, добави Лечева.

“Не бих могла да бъда по-съгласна с Вас“, отговори Ковънтри на изказването на Лечева. “Като президент на МОК това е една от най-важните ми задачи – да опазим нашето движение, защото независимостта е неговата най-голяма сила“.

В началото на септември МОК създаде четири нови работни групи като част от инициативата „Fit for the Future“ (Готови за бъдещето), които ще се фокусират върху развитието на Младежките олимпийски игри, олимпийската програма, защитата на женските дисциплини, както и търговските партньорства и маркетинга. Тези групи, сформирани под ръководството на президента на МОК Ковънтри включват и представители на международни федерации, които ще се занимават с ключови предизвикателства и бъдещата стратегия.

След резултатите от дискусиите в Лозана, както и след тази с президентите на всички Национални олимпийски комитети, която се проведе снощи, работните групи ще обобщят всички важни изводи, за да оформят политиката на МОК за следващите години.