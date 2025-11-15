Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Виктор Марков се класира за финала на двойки и отпадна на четвъртфиналите на сингъл в Мексико

Виктор Марков се класира за финала на двойки и отпадна на четвъртфиналите на сингъл в Мексико

  • 15 ное 2025 | 07:58
  • 189
  • 0
Виктор Марков се класира за финала на двойки и отпадна на четвъртфиналите на сингъл в Мексико

Виктор Марков се класира за финала на двойки и отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Мансанийо (Мексико) с награден фонд 30 хиляди долара. Българинът и Едоардо Линиере (Италия) победиха на полуфиналите представителите на домакините Хесус Мартинес и Алън Фернандо Рубио Фиерос с 6:3, 6:1. Срещата продължи точно един час игра.

На четвъртфиналите на сингъл Марков отстъпи пред поставения под номер 3 в схемата Себастиан Джима (Румъния) в оспорван сблъсък след 2:6, 6:3, 3:6 за два часа и 29 минути.

Виктор Марков стигна до равенство в сетовете, след като се наложи във втората част с ключов пробив в осмия гейм. В решителния трети сет българският тенисист поведе с 3:2 след пробив, но загуби следващите четири гейма и отпадна от надпреварата на сингъл.

Следвай ни:

Още от Тенис

Оже-Алиасим: Цялостно успях да се справя

Оже-Алиасим: Цялостно успях да се справя

  • 15 ное 2025 | 02:06
  • 942
  • 0
Оже-Алиасим стигна полуфиналите в заключителния турнир на ATP

Оже-Алиасим стигна полуфиналите в заключителния турнир на ATP

  • 15 ное 2025 | 01:56
  • 1420
  • 0
Гергана Топалова отпадна на четвъртфиналите в Орландо

Гергана Топалова отпадна на четвъртфиналите в Орландо

  • 14 ное 2025 | 19:10
  • 1262
  • 0
Синер записа трета победа и завърши първи в група "Борг"

Синер записа трета победа и завърши първи в група "Борг"

  • 14 ное 2025 | 17:16
  • 1221
  • 0
Валерия Гърневска се класира за полуфиналите в Кипър

Валерия Гърневска се класира за полуфиналите в Кипър

  • 14 ное 2025 | 16:43
  • 446
  • 0
Алекса Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки в Анталия

Алекса Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки в Анталия

  • 14 ное 2025 | 16:42
  • 741
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България влиза в устата на крокодила

България влиза в устата на крокодила

  • 15 ное 2025 | 07:04
  • 3815
  • 12
Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

  • 15 ное 2025 | 07:37
  • 7586
  • 6
Хладнокръвен Волтемаде доближи Германия съвсем близо до Мондиал 2026

Хладнокръвен Волтемаде доближи Германия съвсем близо до Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 23:39
  • 17173
  • 12
Десподов изравнява Стойчо Младенов

Десподов изравнява Стойчо Младенов

  • 15 ное 2025 | 08:10
  • 3928
  • 2
Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

  • 14 ное 2025 | 23:45
  • 18992
  • 7
Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

  • 15 ное 2025 | 00:42
  • 22708
  • 14