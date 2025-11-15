Резултати от НХЛ

В нощта на 14-ти срещу 15-и ноември (петък срещу събота) се играха само 4 мача от програмата на редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери във временното класиране на четирите дивизии са Монреал Канейдиънс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Ню Джърси Девилс (Столична).

Преди полунощ се изигра едва един двубой, който стартира в 21:00 часа българско време. Ето как завърши той: Нешвил Предейтърс - Питсбърг Пенгуинс 2:1* след продължение — 1:1 (0:0 0:1 1:0) в редовното време, 1:0 в продължението

В рамките на новото денонощие се изиграха останалите три срещи.

Каролина Хърикейнс - Ванкувър Канъкс 4:3* след продължение — 3:3 (2:2 0:1 1:0) в редовното време, 1:0 в продължението

Сент Луис Блус - Филаделфия Флайърс 5:6* след продължение и дузпи — 5:5 (2:1 1:2 2:2) в редовното време, 0:0 в продължението, 0:1 при дузпите

Юта Мамът - Ню Йорк Айлъндърс 2:3* след продължение — 2:2 (2:1 0:0 0:1) в редовното време, 0:1 в продължението