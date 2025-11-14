Александър Попов пред Sportal.bg: Липсва ни спокойствие

Наставникът на ЦСКА Александър Попов сподели след драматичната домакинска загуба от Локомотив Авиа (Пловдив) с 2:3 гейма в едно от дербитата на 4-ия кръг в efbet Супер Волей, че им липсва спокойствие в играта.

"За това е интересен волейбола, защото ако не се откажеш, винаги имаш някакъв шанс. Но това са клишета. Не играхме добре дори в геймовете, които спечелихме. В смисъл, че не играем спокойно. Имаме своите проблеми в състава и гледаме първо да ги замаскираме преди да започнем да ги оправяме, защото това е първата стъпка. Аз твърдя, че момчетата са бойци и тренировъчната седмица преминава усърдно. Ще намерим начин за справяне със ситуацията - колкото по-бързо толкова по-добре и за нас и за феновете. Две загуби с по 2:3 не са приятни и има някои неща, върху които трябва да замислим сериозно", коментира Попов пред камерата на Sportal.bg.

"Ако си спокоен и всички в колектива са задружни, загубите колкото и тежки и неприятни да са, няма да влияят по този начин. Но това е много сложно и затова трябва характер. Но аз твърдя, че едно от качествата, които се стремя да изграждам в нашите състезатели, е да проявяват добро възпитание на игрището, което за сега много много не се получава. Но така или иначе, вярвам, че тези момчета имат качествата да излезем от ситуацията спокойно без излишни нерви и без нервите от загубите. Да получа реакция през седмицата в тренировките, за да излезем от ситуацията в следващия си официален мач. Не е приятно, но ще се постараем да решим този проблем."

"Тук не става въпрос за характер. Характерът е да си даваш ясна представа какъв си и да не се отказваш от трудностите. Но в момента не ни достигат технически някои неща - миналата седмица трябваше да влиза да играе 16-годишният ни разпределител в три гейма, днес младият ни диагонал. Това е хубаво за тях и, че показваме школата си, но в крайна сметка когато се правят смени с толкова млади състезатели, означава, че вътре отборът е малко неспокоен. Трябва да се успокоим, да започнем да играем спокоен волейбол и да избистрим грешките си. След първия гейм съперникът не ни надиграваше, но не можахме да намерим ритъма си от липсата на спокойствие за решаване на тактическите задачи вътре на игрището, които са поставени, но това е много сложно", допълни още треньорът на "червените".

