Найден Найденов пред Sportal.bg: Показахме силен колектив и отборна игра

Треньорът на вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) Найден Найденов коментира след много трудната победа като гост на ЦСКА с 3:2 гейма в едно от дербитата на 4-ия кръг в efbet Супер Волей, че са показали силен колектив и отборна игра.

Локомотив Авиа излъга ЦСКА след страхотна драма

"Такава битка се печели с колектив и взаимопомощ. Всичко е върху психологията на колективната игра - да успееш да се мобилизираш след един такъв обрат и да покажеш, че този отбор го има това нещо и ненапразно миналата година игра финал. Радвам се, че и днес успяхме по този начин. Много са важни колектива и няколкото опитни играчи вътре, които имаме и знаят, че в този момент (б.р. в тайбрека) трябва да забравят предните и да се настроят да започнат мача отначало. Също с моя щаб работим върху тези неща", сподели Найденов пред камерата на Sportal.bg.

"Казах им на момчетата, че в такива мачове дори и да искаш да биеш 3:0 и имаш такава възможност, а се получат такива, са полезни в тази част на първенството. Така имаш възможност да видиш своите пропуски и върху какво трябва да се работи, за да можеш да надграждаш, защото има много мачове до края. Не е дори толкова фатално да загубиш, но да имаш такива моменти и да надграждаш", каза още наставникът на Локомотив.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg