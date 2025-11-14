Популярни
  • 14 ное 2025 | 16:48
  • 60
  • 0
Български успехи на Европейското по BJJ за деца

Седем медала спечелиха български състезатели по бразилско жиу-жицу на европейското първенство на Международната федерация по бразилско жиу-жицу (IBJJF) за деца без кимоно (no gi).

Златни медали спечелиха представителят на “GF Team Bulgariа” Ростислав Стоянов (14 г., жълт колан) и възпитаникът на “Twisted Jiu-Jitsu” Кирил Морозов (12 г., сив колан).

Столичната академия “Twisted Jiu-Jitsu” излъчи и още петима медалисти - Борислав Ганев, Константин Василев, Климент Морозов, Тодор Тинтеров, Боян Илиев, Елена Топалова, Никол Корчева.

Състезанието се проведе на 9-и ноември в “Sport Ireland National Indoor Arena” в Дъблин, Ирландия.

