  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Джак Дела Мадалена и Ислам Махачев застанаха очи в очи преди битката им

Джак Дела Мадалена и Ислам Махачев застанаха очи в очи преди битката им

  • 14 ное 2025 | 15:42
  • 285
  • 0

Джак Дела Мадалена и Ислам Махачев ще се изправят един срещу друг в главния двубой на UFC 322.

Макар съперничеството между шампиона в полусредна категория Джак Дела Мадалена и Ислам Махачев да е белязано от уважение, на Дейна Уайт му се наложи да държи нещата под строг контрол. Това се случи, след като бойците от главното събитие на UFC 322 отказаха да прекъснат зрителен контакт по време на напрегнатата им среща лице в лице в четвъртък.

След пресконференцията преди битката в „Медисън Скуеър Гардън“, двамата бойци застанаха на сцената очи в очи, но без да има бутане или блъскане.

Тази битка ще бъде първа защита на титлата за Дела Мадалена, след като през май победи Белал Мохамед и стана шампион. Австралийският боец е непобеден в UFC и е в серия от общо 18 поредни победи в кариерата си.

Що се отнася до Махачев, той остава един от най-титулуваните бойци в целия списък на UFC, след като доминираше в лека категория с четири защити на титлата. Сега той ще опита силите си в полусредна категория с надеждата да стане едва 11-ият боец в историята на UFC, който е държал титли в две различни дивизии.

