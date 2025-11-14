България с четирима гимнастици на Световното първенство за младежи и девойки в Манила

Четирима състезатели ще представят България на Световното първенство по спортна гимнастика, което ще се проведе от 20 до 24 ноември в Манила (Филипините).

При младежите ще разчитаме на Йоан Иванов и Никълъс Наков от клуб „Левски-Спартак“, както и на състезателя на „Пирин Благоевград 2011“ Наско Миков.

При девойките ще имаме само една представителка – Кристина Кръстева. Преди броени дни гимнастичката на хасковския клуб „Юнак“ спечели титлата в многобоя на Балканското първенство в Задар (Хърватия).

Треньорите в българската делегация ще бъдат Александър Марков (личен треньор на Наско Миков), Делян Димитров (личен треньор на Никълъс Наков) и Димитринка Алексиева (личен треньор на Кристина Кръстева).

България ще има представители и при съдиите, и това ще бъдат Сергей Стоянов (младежи) и Катерина Маркова (девойки).

Делегацията ни пътува за Манила на 15 ноември, а подиум тренировките са три дни по-късно. Квалификациите при младежите са на 20 ноември, а при девойките – на 21 ноември.

За участие в Световното първенство са подали заявка над 300 от най-добрите млади състезатели от 73 държави.