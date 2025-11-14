Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. България с четирима гимнастици на Световното първенство за младежи и девойки в Манила

България с четирима гимнастици на Световното първенство за младежи и девойки в Манила

  • 14 ное 2025 | 14:05
  • 196
  • 0
България с четирима гимнастици на Световното първенство за младежи и девойки в Манила

Четирима състезатели ще представят България на Световното първенство по спортна гимнастика, което ще се проведе от 20 до 24 ноември в Манила (Филипините).

При младежите ще разчитаме на Йоан Иванов и Никълъс Наков от клуб „Левски-Спартак“, както и на състезателя на „Пирин Благоевград 2011“ Наско Миков.

При девойките ще имаме само една представителка – Кристина Кръстева. Преди броени дни гимнастичката на хасковския клуб „Юнак“ спечели титлата в многобоя на Балканското първенство в Задар (Хърватия).

Треньорите в българската делегация ще бъдат Александър Марков (личен треньор на Наско Миков), Делян Димитров (личен треньор на Никълъс Наков) и Димитринка Алексиева (личен треньор на Кристина Кръстева).

България ще има представители и при съдиите, и това ще бъдат Сергей Стоянов (младежи) и Катерина Маркова (девойки).

Делегацията ни пътува за Манила на 15 ноември, а подиум тренировките са три дни по-късно. Квалификациите при младежите са на 20 ноември, а при девойките – на 21 ноември.

За участие в Световното първенство са подали заявка над 300 от най-добрите млади състезатели от 73 държави.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Никол Филипова спечели първия медал за България на Световното по скокове на батут

Никол Филипова спечели първия медал за България на Световното по скокове на батут

  • 14 ное 2025 | 08:31
  • 347
  • 0
Българските състезатели направиха официална подиум тренировка преди Европейското първенство по спортна аеробика

Българските състезатели направиха официална подиум тренировка преди Европейското първенство по спортна аеробика

  • 13 ное 2025 | 22:14
  • 1086
  • 0
Федерация Адаптирана физическа активност България връчи специални награди на спортистите със Синдром на Даун

Федерация Адаптирана физическа активност България връчи специални награди на спортистите със Синдром на Даун

  • 13 ное 2025 | 17:17
  • 1602
  • 0
Боряна Калейн произнесе вдъхновяваща реч в Лондон

Боряна Калейн произнесе вдъхновяваща реч в Лондон

  • 13 ное 2025 | 16:43
  • 808
  • 1
Стоян Димитров: Ще работя за българския спорт до края на живота си

Стоян Димитров: Ще работя за българския спорт до края на живота си

  • 13 ное 2025 | 16:11
  • 583
  • 0
Мария Петрова на 50: Силата да останеш вярна на себе си

Мария Петрова на 50: Силата да останеш вярна на себе си

  • 13 ное 2025 | 15:00
  • 871
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

  • 14 ное 2025 | 09:15
  • 10581
  • 36
Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

  • 14 ное 2025 | 14:20
  • 13001
  • 18
Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

  • 14 ное 2025 | 10:19
  • 7243
  • 5
Мъри се прицели с разминал се на косъм от трансфер в ЦСКА

Мъри се прицели с разминал се на косъм от трансфер в ЦСКА

  • 14 ное 2025 | 11:44
  • 8494
  • 3
Циничният жест на „доброто момче“ Роналдо при неговото изгонване

Циничният жест на „доброто момче“ Роналдо при неговото изгонване

  • 14 ное 2025 | 01:08
  • 31285
  • 39
Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 08:00
  • 6842
  • 7