Мартин Нечас зизведе Колорадо Аваланш до победа срещу Бъфало

Мартин Нечас записа четири точки с два гола и две асистенции, а Гавин Бриндли отбеляза победното попадение за успеха на Колорадо Аваланш с 6:3 срещу Бъфало Сейбърс в мач от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Отборът от Денвър е с най-много точки в Западната конференция и Лигата с 29.

Габриел Ландеског, Артури Лехконен и Брок Нелсън вкараха останалите голове за Колорадо, който е в серия от пет победи и седем в последните си осем мача. Нейтън Маккинън, водач в НХЛ с 14 попадения и 33 точки, записа една асистенция. Той е равен с Питър Стансни на второто място в клубната история с 1 048 точки. Джо Сакик е лидер с 1 641.

Тейг Томпсън завърши с гол и асистенция, а Боуенн Байръм и Джордан Грийнуей отбелязаха останалите попадения за Бъфало, който е последен в Източната конференция с 14 точки. По-лош баланс имат само Нешвил Предатърс и Калгари Флеймс. Първите ще играят през уикенда с Питсбърг Пенгуинс в Швеция, а вторите надвиха Сан Хосе Шаркс с 2:0 тази нощ.

Далас Старс остана по петите на Колорадо с четири точки пасив в дивизията и конференцията, след като записа разгромна победа със 7:0 срещу лидера в Атлантическата дивизия Монреал Канейдиънс. Кейси Десмит направи шътаут с 24 спасявания, а Джейсън Робъртсън вкара два от головете. Той добави и асистенция, а точни бяха още Колин Блекуел, Уайът Джонстън със стотно попадение в кариерата си, Еса Линдел, Тайлър Сегин и Александър Петрович.

Нападателят на Хабс Алекс Нюхуук бе изведен от игра с помощ от съотборниците си, след като се заби в мантинелата след нарушение на Иля Любушкин. Той закачи кънките му и канадският център се удари в огражденията на висока скорост.

Анахайм Дъкс води в Тихоокеанската дивизия с шест точки зад Колорадо и две зад Далас, въпреки че отстъпи с 3:6 на Детройт Ред Уингс. Алекс ДеБринкет вкара два гола и добави асистенция за отбора от Мичиган, за който точни бяха още Моритц Зайдер, Дилан Ларкин, Микаел Расмусен и Аксел Сандин-Пелика.

Ред Уингс, четвърти в Атлантическата дивизия с две точки пасив от Монреал, допуснаха голове само срещу Кътър Готие, Крис Крайдър и Микаел Гранлунд. Това бе последен мач от серията между двата отбора за този сезон, като в първия Анахайм постигна домакинска победа на 31 октомври.

Тим Щютцле бе точен два първи в последната третина и Отава Сенатърс спечели с 5:3 срещу Бостън Брюинс за 22-та си точка от началото на сезона. Така хокеистите от канадската столица се изравниха с "мечоците" и Монреал на върха в Атлантическата дивизия. Трите отбора са с по три точки зад лидера на изток Ню Джърси Девилс.

Щютцле завърши мача с три точки, а Клод Жиру и Дилан Козенс записаха по гол и асистенция за Сенатърс. Шейн Пинто също бе точен, а Лееви Марилeйнен спря 18 удара. Две от трите победи на финландския страж през редовния сезон дойдоха именно срещу Брюинс, за които точни бяха Давид Пастърнак, Морган Гийки и Марк Кастелик.

Шампионът Флорида Пантърс е с точка зад Детройт, след като се наложи с 6:3 срещу Вашингтон Кепиталс. Брад Маршин направи две асистенции и премина границата от хиляда точки в кариерата си, а Сет Джоунс и Еван Родригес достигнаха стотните си голове. Коул Шуинд и Еету Луостаринен също бяха точни за успеха.

Алекс Овечкин бе ограничен до три изстрела и нула точки за Капс, които са на дъното на Столичната дивизия.