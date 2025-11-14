Мусети последва Синер и също отказа на Италия

Лоренцо Мусети се оттегли от отбора на Италия, който ще защитава титлата си в турнира за Купа „Дейвис“ в Болоня следващата седмица. 23-годишният тенисист се позова на физически и семейни причини след загубата от Карлос Алкарас на Финалите на АТП в Торино снощи.

Италия, която спечели последните две издания на отборната надпревара, вече е без Яник Синер, след като номер 2 в света реши да не участва, предпочитайки да даде приоритет на подготовката за защитата на титлата си от Откритото първенство на Австралия.

Синер обясни защо няма да играе за Купа "Дейвис"

Мусети дебютира на Финалите за сезона в Торино тази седмица след оттеглянето на Новак Джокович. Италианецът, за разлика от останалите седем играчи, участващи в турнира, нямаше време да се подготви, след като директно пристигна от турнира в Атина, където загуби на финала от сръбската тенис легенда.

„Предвид физическото ми състояние и семейната ситуация, в съгласие с капитана Филипо Воландри, реших да не участвам във финалите за Купа „Дейвис“ в Болоня“, каза Мусети, чиято приятелска скоро ще роди.

„Очевидно има много съжаление и разочарование за това как попаднах на това състезание. С по-добър подход може би щях да се опитам да играя, въпреки семейния ангажимент. Знаех, че физическата умора е трудна за преодоляване след битките през последните няколко месеца, и особено през последните няколко седмици, в един ден“, добави той.

Мусети беше част от отбора на Италия в последните две години и се очаква мястото му да бъде заето от Лоренцо Сонего, който тренира в Торино през последните дни.

Алкарас победи Мусети и си гарантира първото място в световната ранглиста в края на сезона

Победа над Алкарас щеше да класира Мусети за полуфиналите, но въпреки отличното представяне в първия сет, италианецът отстъпи с 4:6, 1:6.

Алкарас спечели и трите мача, за да оглави група „Джими Конърс“ и ще се изправи срещу Александър Зверев или Феликс Оже-Алиасим в полуфиналите. 22-годишният тенисист ще бъде част от отбора на Испания за Купа „Дейвис“, която e от 18 до 23 ноември.

Испанецът каза, че Купа „Дейвис“ е специална, защото „играеш за страната си, играеш със съотборниците си“.

„Съвсем различно е. Мисля, че е едно от най-страхотните неща, които можеш да правиш в нашия спорт, е да представляваш страната си. Ще играя тази година. Наистина искам един ден да спечеля, защото за мен това е наистина важен турнир“, заяви той след победата снощи.

Испанецът добави, че разбира решението на Синер и Мусети да пропуснат Купа „Дейвис“, защото „сезонът е много дълъг“.