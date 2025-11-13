Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Потвърдено: Ердоган ще гледа България на живо

Потвърдено: Ердоган ще гледа България на живо

  • 13 ное 2025 | 18:07
  • 2123
  • 5

Президентът на Турция Реджеп Тайп Ердоган ще присъства на срещата от световните квалификации между страната му и България. Двубоят е на 15 ноември от 19:00 часа в Бурса. От местната организация на Партията на справедливостта и развитието потвърдиха, че държавният глава ще бъде на стадион “Матлъ” известен още като “Крокодила” заради формата му.

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"
Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

“Ако няма някаква промяна в последния момент, нашият президент ще пристигне в Бурса на 15 ноември. Подготвяме се за посещението”, заяви местният партиен лидер Давут Гюркан.

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"
Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

В южната ни съседка имаше слухове, че за срещата ще пътува и българският държавен глава Румен Радев, но това бе опровергано от Президентството.

