Джейлън Джонсън поведе Хоукс към победа над Джаз с най-доброто представяне в кариерата си

Атланта Хоукс постигна успех срещу домакина Юта Джаз със 132:122 в мач от поредния кръг в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Джейлън Джонсън се превърна в звездата на вечерта с впечатляващ трипъл-дабъл от 31 точки, 14 асистенции, 18 борби и 7 откраднати точки. Той бе трети за него в НБА, като в този двубой Джонсън записа лични рекорди по отношение и на четирите показателя.

Въпреки че играха без Кристапс Порзингис и Трей Йънг Ястребите записаха четвърта поредна победа и нанизаха 24 тройки, най-много от всеки отбор в Лигата този сезон.

Ониека Оконгву осем пъти стреля успешно от далечно разстояние, след като до този момент не беше вкарвал повече от четири тройки в мач. Той завърши с с рекордни за него 32 точки и 11 борби и също имаше съществен принос за успеха.

Най-резултатен в срещата беше играчът на Юта Лаури Марканен с 40 пункта и 7 борби, като това беше втори мач за него през сезона с 40-точково представяне. Кийонте Джордж добави 19 за Джазмените, които все още нямат поредни победи този сезон.