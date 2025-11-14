Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

Най-успешният български кикбоксьор Стоян Копривленски премина официалния кантар в Токио преди началото на защитата на титлата си на супертурнира K-1 World Max. Екшънът в японската столица е в събота от 8 часа сутринта българско време.

Стоян закова стрелките на 69.800 кг и е точно под границата на своята категория до 70 кг. Бургазлията е с 200 гр по-лек от предишния си двубой в К-1 срещу Денис Цапу, срещу когото през септември си извоюва класирането за самия турнир.

Копривленски се справи успешно със свалянето на 8 килограма в дните преди кантара. Неговият съперник Херкулес също влезе в категорията си.