  3. Ивайло Станчев: Мачът ще зарадва и неутралните зрители

  • 14 ное 2025 | 08:46
  • 116
  • 0

Черноморец (Балчик) приема утре Септември (Тервел). Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни истинско изпитание, което ще покаже докъде сме стигнали в развитието си като отбор. Срещаме тим с голям опит и високо качество – неслучайно са станаха шампион през миналия сезон. Запазиха основния си състав и го подсилиха през лятото. Привлякоха и голмайстора на Северозападната Трета лига, който все още не може да се пребори за титулярно място – това само по себе си говори за класата на футболистите, с които разполагат.

Свършихме си работата през седмицата и смятам, че сме готови. Важно е да следваме плана си, да се раздадем максимално и да направим всичко по силите си, за да вземем победата. Убеден съм, че ни очаква мач, който ще зарадва и неутралните зрители“, коментират пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.

