Петър Кюмюрджиев: Мач между два отбора в подем

Едноименния тим на Созопол гостува утре на ОФК Хасково. Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои двубой между два отбора, които са в подем. На лице са предпоставки за здрав мач. В състава на съперника има опитни футболисти, които могат да накажат всяка грешка. Трябва да се мобилизираме за да защитим честта на нашия клуб. Да изиграем пределно концентрирани 90-те минути. Искаме точките. Последните ни срещи в Хасково бяха успешни за нас“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев.