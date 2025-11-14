Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Созопол
  3. Петър Кюмюрджиев: Мач между два отбора в подем

Петър Кюмюрджиев: Мач между два отбора в подем

  • 14 ное 2025 | 08:36
  • 162
  • 0

Едноименния тим на Созопол гостува утре на ОФК Хасково. Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои двубой между два отбора, които са в подем. На лице са предпоставки за здрав мач. В състава на съперника има опитни футболисти, които могат да накажат всяка грешка. Трябва да се мобилизираме за да защитим честта на нашия клуб. Да изиграем пределно концентрирани 90-те минути. Искаме точките. Последните ни срещи в Хасково бяха успешни за нас“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Пелето: Загубата от ЦСКА няма да е решаваща за Левски

Пелето: Загубата от ЦСКА няма да е решаваща за Левски

  • 13 ное 2025 | 19:36
  • 2631
  • 0
Любо Пенев: Локомотив (Пд) изпадаше, ако Крумовград не беше вдигнал температура

Любо Пенев: Локомотив (Пд) изпадаше, ако Крумовград не беше вдигнал температура

  • 13 ное 2025 | 18:36
  • 4070
  • 1
Любо Пенев похвали работата на Хулио Веласкес в Левски

Любо Пенев похвали работата на Хулио Веласкес в Левски

  • 13 ное 2025 | 18:13
  • 9135
  • 15
Потвърдено: Ердоган ще гледа България на живо

Потвърдено: Ердоган ще гледа България на живо

  • 13 ное 2025 | 18:07
  • 4509
  • 8
ЦСКА стартира благотворителен търг за Бела от Русе

ЦСКА стартира благотворителен търг за Бела от Русе

  • 13 ное 2025 | 18:07
  • 1256
  • 2
Промени в два от мачовете в efbet Лига

Промени в два от мачовете в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 17:58
  • 1877
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 08:00
  • 2050
  • 5
Везенков и Олимпиакос със сериозен тест в Милано

Везенков и Олимпиакос със сериозен тест в Милано

  • 14 ное 2025 | 07:00
  • 4033
  • 1
Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

  • 13 ное 2025 | 23:41
  • 39583
  • 276
Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 23:44
  • 28671
  • 366
Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

  • 13 ное 2025 | 23:40
  • 26228
  • 13
Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

  • 13 ное 2025 | 23:40
  • 21442
  • 6