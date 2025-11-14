Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Сан Марино
  3. Шокиращо: Сан Марино има шанс за Мондиал 2026, но... трябва да загуби разгромно следващия си мач

Шокиращо: Сан Марино има шанс за Мондиал 2026, но... трябва да загуби разгромно следващия си мач

  • 14 ное 2025 | 00:59
  • 990
  • 1
Националният отбор на Сан Марино все още има теоретична възможност да се класира за Световното първенство през 2026 г. благодарение на първото си място в дивизия "D" на Лигата на нациите. Тимът, който заема предпоследното 210-о място в ранглистата на ФИФА и е последен в група "H" от квалификациите за Мондиал 2026 с 0 точки, може да получи шанс за участие в турнира, ако допусне разгромна загуба от Румъния. Срещата между двата отбора ще се състои на 18 ноември.

Сан Марино може да попадне в плейофите за класиране на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, ако останалите 10 от 13-те победители в групите от дивизии "A", "B" и "C" на Лигата на нациите си осигурят директно участие на турнира. За да се случи това, е необходимо Северна Ирландия да победи Словакия на 14 ноември, а Румъния да надделее над Босна и Херцеговина на следващия ден. По този начин тези два отбора, които преди това спечелиха своите групи в дивизия "C" на Лигата на нациите, ще се изкачат на вторите места в квалификационните си групи.

Ако обстоятелствата се развият благоприятно за отбора на Роберто Чеволи, тогава той ще има интерес да загуби с голяма разлика от Румъния, за да осигури на „трикольорите“ директно класиране за Световното първенство.

Плейофните мачове в зона "УЕФА" за Световното първенство са насрочени за 26 и 31 март 2026 година.

Снимки: Imago

