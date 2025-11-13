Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки в Шампейн

Популярни
  • 13 ное 2025 | 23:13
  • 298
  • 0
Българският тенисист Антъни Генов и неговият американски партньор Енцо Уолърт отпаднаха на четвъртфиналите на турнира на твърди кортове от сериите "Чалънджър" 75 в Шампейн, САЩ с награден фонд от 100 000 долара.

Във втория кръг от надпреварата Генов и Уолърт отстъпиха с 6:7(2), 2:6 пред американците Райън Фишбак и Ноа Замора.

Генов и Уолърт форсираха тайбрек в откриващия сет, след като губеха с 2:5 гейма и трябваше да спасяват три сетбола при сервис на американската двойка. В заключителния гейм от сета обаче предимството бе за Фишбак и Замора, които спечелиха със 7:2.

Във втория сет съпротивителните сили на Генов и Уолърт свършиха и те допуснаха да загубят пет поредни гейма, а с това и мача.

