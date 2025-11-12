Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Антъни Генов се класира за 1/4-финалите на двойки в САЩ

Антъни Генов се класира за 1/4-финалите на двойки в САЩ

  • 12 ное 2025 | 21:43
  • 194
  • 0
Антъни Генов се класира за 1/4-финалите на двойки в САЩ

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис на твърди кортове от сериите „Чалънджър” 75 в Шампейн (САЩ) с награден фонд 100 хиляди долара. Българинът и Енцо Уолърт (САЩ) победиха вторите поставени в схемата представители на домакините Пранав Кумар и Ноа Шактър със 7:6(3), 0:6, 10-5 за 87 минути игра.

Двамата спечелиха първия сет след тайбрек, загубиха втората част без да вземат гейм, но в решителния шампионски тайбрек взеха аванс от 6:1 и без проблеми затвориха мача.

Генов и Уолърт заработиха по 16 точки за световната ранглиста и по 505 долара, а за място на полуфиналите ще играят срещу други американци - Райън Фишбак и Ноа Замора. 

