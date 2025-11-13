Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Звездата на Торонто Остън Матюс ще отсъства от игра поне седмица

Звездата на Торонто Остън Матюс ще отсъства от игра поне седмица

  • 13 ное 2025 | 22:52
  • 78
  • 0
Звездата на Торонто Остън Матюс ще отсъства от игра поне седмица

Звездата на тима от НХЛ Торонто Мейпъл Лийфс - Остън Матюс, ще отсъства от игра поне седмица поради контузия в долната част на тялото, съобщи TSN.

28-годишният Матюс е получил травмата при загубата с 3:5 като гост срещу Бостън Брюинс, което беше трето поредно поражение за състава. Той напусна терена през втория период след удар от Никита Задоров.

Защитникът на Бостън не беше наказан и заяви след мача, че това е било „просто нормална игра“ и че не е имал намерение да нарани Матюс.

Остън Матюс остава лидер по приходи в НХЛ
Остън Матюс остава лидер по приходи в НХЛ

Трикратен носител на наградата „Морис Ришар“ за най-добър реализатор в НХЛ, американецът има 14 точки (9 гола, 5 асистенции) в 17 срещи този сезон.

През следващата седмица Мейпъл Лийфс ще имат домакинство в четвъртък вечер срещу Лос Анджелис, последвано от гостуване в събота срещу Чикаго. Следват домакински двубои срещу Сейнт Луис и Кълъмбъс. 

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Зимни спортове

Пинто преподписа с Отава за 30 милиона долара

Пинто преподписа с Отава за 30 милиона долара

  • 13 ное 2025 | 21:00
  • 782
  • 0
Нов скандал в женския френски биатлон

Нов скандал в женския френски биатлон

  • 13 ное 2025 | 19:51
  • 1052
  • 0
Слаломът в Леви - време ли е някой да спре доминацията на Шифрин

Слаломът в Леви - време ли е някой да спре доминацията на Шифрин

  • 13 ное 2025 | 19:35
  • 1023
  • 0
Панарин направи 4 асистенции, Рейнджърс разбиха Лайтнинг

Панарин направи 4 асистенции, Рейнджърс разбиха Лайтнинг

  • 13 ное 2025 | 10:45
  • 355
  • 0
Рослович отново вкара в продължение и изведе Ойлърс до победа над Флайърс

Рослович отново вкара в продължение и изведе Ойлърс до победа над Флайърс

  • 13 ное 2025 | 10:17
  • 355
  • 0
Шимон Немец отбеляза хеттрик за победа на Ню Джърси срещу Чикаго

Шимон Немец отбеляза хеттрик за победа на Ню Джърси срещу Чикаго

  • 13 ное 2025 | 10:02
  • 325
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

  • 13 ное 2025 | 16:57
  • 42753
  • 21
Франция 0:0 Украйна, ВАР прегледа ситуация за дузпа в полза на гостите

Франция 0:0 Украйна, ВАР прегледа ситуация за дузпа в полза на гостите

  • 13 ное 2025 | 21:44
  • 3561
  • 163
Англия 1:0 Сърбия, пропуск на Кейн

Англия 1:0 Сърбия, пропуск на Кейн

  • 13 ное 2025 | 21:45
  • 1702
  • 10
Молдова 0:0 Италия, втората част започна

Молдова 0:0 Италия, втората част започна

  • 13 ное 2025 | 20:45
  • 1921
  • 0
Ейре 2:0 Португалия, втори гол на Трой Парът

Ейре 2:0 Португалия, втори гол на Трой Парът

  • 13 ное 2025 | 21:45
  • 2457
  • 45
Лудо дерби между Апоел и Фенербахче в Мюнхен

Лудо дерби между Апоел и Фенербахче в Мюнхен

  • 13 ное 2025 | 22:26
  • 7643
  • 0