Звездата на Торонто Остън Матюс ще отсъства от игра поне седмица

Звездата на тима от НХЛ Торонто Мейпъл Лийфс - Остън Матюс, ще отсъства от игра поне седмица поради контузия в долната част на тялото, съобщи TSN.

28-годишният Матюс е получил травмата при загубата с 3:5 като гост срещу Бостън Брюинс, което беше трето поредно поражение за състава. Той напусна терена през втория период след удар от Никита Задоров.

Защитникът на Бостън не беше наказан и заяви след мача, че това е било „просто нормална игра“ и че не е имал намерение да нарани Матюс.

Остън Матюс остава лидер по приходи в НХЛ

Трикратен носител на наградата „Морис Ришар“ за най-добър реализатор в НХЛ, американецът има 14 точки (9 гола, 5 асистенции) в 17 срещи този сезон.

През следващата седмица Мейпъл Лийфс ще имат домакинство в четвъртък вечер срещу Лос Анджелис, последвано от гостуване в събота срещу Чикаго. Следват домакински двубои срещу Сейнт Луис и Кълъмбъс.

Снимки: Imago