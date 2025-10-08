Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Остън Матюс остава лидер по приходи в НХЛ

Остън Матюс остава лидер по приходи в НХЛ

  • 8 окт 2025 | 10:30
  • 193
  • 0
Остън Матюс остава лидер по приходи в НХЛ

Капитанът на Торонто Остън Матюс ще остане лидер по заработени приходи от играчите в Националната хокейна лига, съобщава "Форбс".

28-годишният американски център единствен ще премине границата от 20 милиона долара за втори пореден сезон. Той ще получи 20.2 милиона долара в новата кампания, което е с 1.5 милиона долара по-малко в сравнение с предишната 2024/2025, но въпреки това ще остане на върха. В това число са включени 15.2 милиона долара от заплати и 5 милиона долара от рекламни договори и други бизнес начинания.

Втори в класацията е канадският център Нейт МакКинън от Колорадо с 19.1 милиона (16.1 милиона и 3 милиона), а германският нападател Леон Драйзайтл е трети с 19 милиона долара, като той получава най-високата заплата в лигата от 16.5 милиона долара, а допълнителни 2.5 милиона долара заработва от други финансови източници. Шеститаца допълват Мич Марнър от Вегас със 17 милиона долара (15 + 2), Конър МакДейвид от Едмънтън с 16.5 милиона долара (10 + 6.5) и вратарят Игор Шестьоркин от Ню Йорк Рейнджърс с 15.9 милиона долара (15.8 и 0.1).

В класацията за най-много средства, спечелени извън леда от рекламни и други договори, водач е МакДейвид с 6,5 милиона долара, следван от капитана на Питсбърг - Сидни Кросби, с 5.5 милиона долара, а третото място делят Матюс и капитанът на Вашингтон - Александър Овечкин, с по 5 милиона долара.

Новият сезон в Националната хокейна лига стартира тази нощ, таванът на заплатите за кампания 2025/2026 е повишен със 7.5 милиона долара на отбор или с 9 процента повече от предишната.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Шампионът Флорида започна новия сезон в НХЛ с победа

Шампионът Флорида започна новия сезон в НХЛ с победа

  • 8 окт 2025 | 10:12
  • 249
  • 0
Световна шампионка по ски бягане се оттегля заради липса на мотивация

Световна шампионка по ски бягане се оттегля заради липса на мотивация

  • 7 окт 2025 | 19:08
  • 1509
  • 0
Камила Валиева плащала за наем на лед след раздялата с Тутберидзе

Камила Валиева плащала за наем на лед след раздялата с Тутберидзе

  • 7 окт 2025 | 15:52
  • 847
  • 0
Италия ще поиска примирие по време на Зимните олимпийски игри 2026

Италия ще поиска примирие по време на Зимните олимпийски игри 2026

  • 7 окт 2025 | 15:25
  • 509
  • 0
Премии за световен рекорд в бързото пързаляне с кънки и в шорттрека

Премии за световен рекорд в бързото пързаляне с кънки и в шорттрека

  • 7 окт 2025 | 14:04
  • 588
  • 0
Естер Ледецка: Изцяло заставам зад думите на Замфирови

Естер Ледецка: Изцяло заставам зад думите на Замфирови

  • 7 окт 2025 | 09:02
  • 3038
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 136
  • 0
Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 6489
  • 8
Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

  • 8 окт 2025 | 10:14
  • 1673
  • 1
Христо Янев взе решение за капитанската лента

Христо Янев взе решение за капитанската лента

  • 8 окт 2025 | 07:52
  • 14760
  • 19
"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

  • 8 окт 2025 | 10:04
  • 2376
  • 2
Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

  • 8 окт 2025 | 02:44
  • 28350
  • 13