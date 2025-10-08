Остън Матюс остава лидер по приходи в НХЛ

Капитанът на Торонто Остън Матюс ще остане лидер по заработени приходи от играчите в Националната хокейна лига, съобщава "Форбс".

28-годишният американски център единствен ще премине границата от 20 милиона долара за втори пореден сезон. Той ще получи 20.2 милиона долара в новата кампания, което е с 1.5 милиона долара по-малко в сравнение с предишната 2024/2025, но въпреки това ще остане на върха. В това число са включени 15.2 милиона долара от заплати и 5 милиона долара от рекламни договори и други бизнес начинания.

Втори в класацията е канадският център Нейт МакКинън от Колорадо с 19.1 милиона (16.1 милиона и 3 милиона), а германският нападател Леон Драйзайтл е трети с 19 милиона долара, като той получава най-високата заплата в лигата от 16.5 милиона долара, а допълнителни 2.5 милиона долара заработва от други финансови източници. Шеститаца допълват Мич Марнър от Вегас със 17 милиона долара (15 + 2), Конър МакДейвид от Едмънтън с 16.5 милиона долара (10 + 6.5) и вратарят Игор Шестьоркин от Ню Йорк Рейнджърс с 15.9 милиона долара (15.8 и 0.1).

В класацията за най-много средства, спечелени извън леда от рекламни и други договори, водач е МакДейвид с 6,5 милиона долара, следван от капитана на Питсбърг - Сидни Кросби, с 5.5 милиона долара, а третото място делят Матюс и капитанът на Вашингтон - Александър Овечкин, с по 5 милиона долара.

Новият сезон в Националната хокейна лига стартира тази нощ, таванът на заплатите за кампания 2025/2026 е повишен със 7.5 милиона долара на отбор или с 9 процента повече от предишната.