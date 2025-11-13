Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Пинто преподписа с Отава за 30 милиона долара

Пинто преподписа с Отава за 30 милиона долара

  • 13 ное 2025 | 21:00
  • 344
  • 0
Пинто преподписа с Отава за 30 милиона долара

Нападателят на Отава Сенаторс Шейн Пинто подписа четиригодишно продължаване на договора си на стойност 30 милиона долара, съобщиха от клуба.

Пинто, който навърши 25 години в сряда, трябваше да стане свободен агент след този сезон. Продължаването започва с кампания 2026-27.

Пинто има 14 точки (осем гола, шест асистенции) в 17 мача този сезон и постига средно най-доброто си представяне в кариерата си - 19:23 минути време на леда на мач.

Той е натрупал общо 121 точки (59 гола, 62 асистенции) в 221 мача в кариерата си, откакто

беше избран от Отава във втория кръг на драфта на НХЛ през 2019 година.

„Шейн е важна част от нашето ядро ​​и сме доволни, че го имаме с нас в обозримо бъдеще. Това е чудесна възможност за тази група да расте заедно “, каза генералният мениджър на Сенаторс Стив Стайос.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Зимни спортове

Панарин направи 4 асистенции, Рейнджърс разбиха Лайтнинг

Панарин направи 4 асистенции, Рейнджърс разбиха Лайтнинг

  • 13 ное 2025 | 10:45
  • 342
  • 0
Рослович отново вкара в продължение и изведе Ойлърс до победа над Флайърс

Рослович отново вкара в продължение и изведе Ойлърс до победа над Флайърс

  • 13 ное 2025 | 10:17
  • 346
  • 0
Шимон Немец отбеляза хеттрик за победа на Ню Джърси срещу Чикаго

Шимон Немец отбеляза хеттрик за победа на Ню Джърси срещу Чикаго

  • 13 ное 2025 | 10:02
  • 313
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 13 ное 2025 | 09:57
  • 315
  • 0
Организатори на зимни спортове са против включването на летни спортове в програмата на Зимните олимпийски игри

Организатори на зимни спортове са против включването на летни спортове в програмата на Зимните олимпийски игри

  • 12 ное 2025 | 22:04
  • 1094
  • 0
Разкриха как ще бъдат облечени факлоносците на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо

Разкриха как ще бъдат облечени факлоносците на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо

  • 12 ное 2025 | 21:32
  • 803
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

  • 13 ное 2025 | 16:57
  • 36561
  • 14
Франция - Украйна, победа ще класира "петлите" за Мондиал 2026

Франция - Украйна, победа ще класира "петлите" за Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 20:58
  • 912
  • 0
Съставите на Англия и Сърбия

Съставите на Англия и Сърбия

  • 13 ное 2025 | 21:18
  • 135
  • 0
Ясни са точните дати, на които Левски ще играе с Лас Палмас в Шампионската лига

Ясни са точните дати, на които Левски ще играе с Лас Палмас в Шампионската лига

  • 13 ное 2025 | 18:53
  • 8546
  • 2
Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на 1/8-финалите за Купата

Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на 1/8-финалите за Купата

  • 13 ное 2025 | 16:48
  • 13346
  • 8
Апоел и Фенербахче започнаха двубоя в Мюнхен

Апоел и Фенербахче започнаха двубоя в Мюнхен

  • 13 ное 2025 | 21:00
  • 5770
  • 0