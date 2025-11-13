Пинто преподписа с Отава за 30 милиона долара

Нападателят на Отава Сенаторс Шейн Пинто подписа четиригодишно продължаване на договора си на стойност 30 милиона долара, съобщиха от клуба.

Пинто, който навърши 25 години в сряда, трябваше да стане свободен агент след този сезон. Продължаването започва с кампания 2026-27.

Пинто има 14 точки (осем гола, шест асистенции) в 17 мача този сезон и постига средно най-доброто си представяне в кариерата си - 19:23 минути време на леда на мач.

Той е натрупал общо 121 точки (59 гола, 62 асистенции) в 221 мача в кариерата си, откакто

беше избран от Отава във втория кръг на драфта на НХЛ през 2019 година.

„Шейн е важна част от нашето ядро ​​и сме доволни, че го имаме с нас в обозримо бъдеще. Това е чудесна възможност за тази група да расте заедно “, каза генералният мениджър на Сенаторс Стив Стайос.

Снимки: Imago