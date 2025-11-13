Архитектът на възхода на Унион (Берлин) напуска клуба

Изпълнителният директор на Унион Берлин Оливер Рунерт напуска отбора, информираха от германския футболен клуб.

„Унион Берлин и Оливер Рунерт се споразумяха да прекратят дългогодишното си сътрудничество“, съобщиха от клуба от Бундеслигата.

Рунерт пристигна в Унион като главен скаут през лятото на 2017-а. Година по-късно той зае поста директор на професионалния мъжки футбол и заедно с бившия треньор Урс Фишер отговаряше за спортното развитие на отбора.

„За мен приключва една глава от живота ми, за която не бих посмял да мечтая през лятото на 2017 година. Заедно тук постигнахме успехи, които едва ли някой би сметнал за възможни и които никой не може да ни отнеме“, коментира той.

Унион и Фрайбург не успяха да излъчат победител

Постиженията на Оливер Рунерт по време на престоя му в Унион Берлин включват историческата промоция в Бундеслигата през 2019-а, първото в историята класиране за Шампионската лига и оцеляване в германския футболен елит в продължение на седем поредни сезона.

През 2024 година Рунерт се завърна на поста главен скаут по собствено желание, но се оттегли през януари 2025-а, за да се съсредоточи върху политическата си кариера. След изборите, той се завърна в клуба и го подкрепяше заедно със своя наследник Хорст Хелд.

„Спортният път на нашия мъжки отбор от 2018 година насам даде огромен тласък в развитието на клуба. Оливер Рунерт изигра важна роля в това и ние сме му много благодарни за неговата ангажираност през годините“, заяви президентът на Унион Дирк Цинглер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages