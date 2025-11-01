Унион и Фрайбург не успяха да излъчат победител

Унион (Берлин) и Фрайбург не успяха да се победят и завършиха 0:0 в в мач от 9-ия кръг на Бундеслигата в мач от 9-ия кръг на Бундеслигата. Двата отбора си размениха по някои ситуации, но не успяха да ги реализират и така остават в средата на таблицата - съответно на 10-о и 11-о място с разлика от само една точка. Фрайбург пък записа пети пореден мач без успех в първенството.

Гостите бяха по-активният отбор през първото полувреме. Попадение на Матиас Гинтер след корнер в 17-ата минута бе отменено след намеса на ВАР, тъй като се видя, че голмайсторът е играл с ръка. Фрайбург имаше добър шанс да поведе и двадесетина минути по-късно, когато Ян-Никлас Бесте от добра позиция стреля в аут.

Противно на случващото се през първата част обаче, Унион сякаш бе отборът, който в крайна сметка успя да поведе. В 63-ата минута след центриране на Кристофер Тримел от корнер нападателят на “железните” Андрей Илич добута топката в мрежата. Отново обаче ВАР забеляза, че играчът на Унион Рани Кедира е бил в засада и това попадение също бе отменено. До края срещата двата тима си размениха по още един шанс, но вратарите в този мач Фредрик Рьонов и Ноа Атуболу се намесиха добре и в крайна сметка срещата приключи с нулево равенство.

