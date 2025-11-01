Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Унион (Берлин)
  3. Унион и Фрайбург не успяха да излъчат победител

Унион и Фрайбург не успяха да излъчат победител

  • 1 ное 2025 | 19:27
  • 199
  • 0
Унион и Фрайбург не успяха да излъчат победител

Унион (Берлин) и Фрайбург не успяха да се победят и завършиха 0:0 в в мач от 9-ия кръг на Бундеслигата в мач от 9-ия кръг на Бундеслигата. Двата отбора си размениха по някои ситуации, но не успяха да ги реализират и така остават в средата на таблицата - съответно на 10-о и 11-о място с разлика от само една точка. Фрайбург пък записа пети пореден мач без успех в първенството.

Гостите бяха по-активният отбор през първото полувреме. Попадение на Матиас Гинтер след корнер в 17-ата минута бе отменено след намеса на ВАР, тъй като се видя, че голмайсторът е играл с ръка. Фрайбург имаше добър шанс да поведе и двадесетина минути по-късно, когато Ян-Никлас Бесте от добра позиция стреля в аут.

Противно на случващото се през първата част обаче, Унион сякаш бе отборът, който в крайна сметка успя да поведе. В 63-ата минута след центриране на Кристофер Тримел от корнер нападателят на “железните” Андрей Илич добута топката в мрежата. Отново обаче ВАР забеляза, че играчът на Унион Рани Кедира е бил в засада и това попадение също бе отменено. До края срещата двата тима си размениха по още един шанс, но вратарите в този мач Фредрик Рьонов и Ноа Атуболу се намесиха добре и в крайна сметка срещата приключи с нулево равенство.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Какво направи Аморим за една година в Манчестър Юнайтед

Какво направи Аморим за една година в Манчестър Юнайтед

  • 1 ное 2025 | 14:44
  • 8395
  • 10
Флик не пожела да се връща към Ел Класико и даде новини за Ямал, Левандовски и Олмо

Флик не пожела да се връща към Ел Класико и даде новини за Ямал, Левандовски и Олмо

  • 1 ное 2025 | 14:38
  • 7576
  • 23
Алегри намекна за възможен тандем между Нкунку и Леао срещу Рома

Алегри намекна за възможен тандем между Нкунку и Леао срещу Рома

  • 1 ное 2025 | 14:37
  • 1014
  • 0
Дженоа и Виейра очаквано се разделиха

Дженоа и Виейра очаквано се разделиха

  • 1 ное 2025 | 13:19
  • 1313
  • 1
Гравенберх очаква да се завърне срещу Астън Вила

Гравенберх очаква да се завърне срещу Астън Вила

  • 1 ное 2025 | 11:49
  • 3265
  • 0
Турската футболна федерация отстрани 149 съдии заради скандала със залаганията

Турската футболна федерация отстрани 149 съдии заради скандала със залаганията

  • 1 ное 2025 | 10:01
  • 3751
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 102057
  • 259
Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

  • 1 ное 2025 | 18:35
  • 8517
  • 21
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 41313
  • 65
Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 16:13
  • 22339
  • 61
Тотнъм 0:0 Челси

Тотнъм 0:0 Челси

  • 1 ное 2025 | 18:29
  • 2108
  • 12
Славия удари Септември с гол на бивш герой на Левски и се залепи зад ЦСКА

Славия удари Септември с гол на бивш герой на Левски и се залепи зад ЦСКА

  • 1 ное 2025 | 19:25
  • 9815
  • 5