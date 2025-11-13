Леонид Шейнгезихт отпадна във втори кръг в Лас Палмас

Българинът Леонид Шейнгезихт отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Лас Палмас (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Квалификантът Шейнгезихт загуби от поставения под номер 4 представител на домакините Иманол Морийо с 5:7, 2:6 след малко повече от два часа и половина игра.

25-годишният българин сервираше за първия сет при 5:4, но Морийо направи серия от шест поредни гейма, за да вземе първата част и да поведе с 3:0 във втората. Шейнгезихт върна пробива и намали на 2:3, като дори беше на точка от изравняване при собствен сервис, но не се възползва, а испанецът направи нова серия, за да триумфира.

Така българинът не успя да се класира за четвъртфиналите поединично във веригата на Международната федерация ITF за първи път от края на септември 2022 година в Сабадел (Испания), където на надпревара от същия ранг достигна до единствения си досега полуфинал на сингъл.