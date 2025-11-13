Съперникът на Копривленски: Той е отличен боец, за мен е чест

Първият съперник на Стоян Копривленски в турнира К-1 World Mаx в събота от 8 часа българско време - Херкулес - се изказа уважително за българина, преди двамата да се качат на ринга в Токио.

Сайтът на К-1 World Max публикува интервю с тайландеца, който е известен като Херкулес, а всъщност се казва Фарадорн Фоплот.

— Беше избран да участваш в турнира K-1 -70 kg World’s Strongest Tournament. Как се почувства, когато получи предложението?

- Много се развълнувах. Очаквам с нетърпение да предизвикам себе си под нови правила и съм щастлив, че имам шанс за такова ново предизвикателство.

— K-1 има богата история с тайландски бойци като Буакау, които оставиха огромен отпечатък. Какво е впечатлението ти от K-1?

- Смятам, че K-1 е грандиозна, интензивна и сцена на високо ниво. Това е истинска супер арена, където се събират най-добрите бойци от целия свят.

— Според правилата на K-1 клинчът е забранен. Тъй като силните ти оръжия са колената и средните ритници, как ще подходиш в мача?

- Ще адаптирам стила си така, че да мога да се справя във всяка ситуация. Напоследък така или иначе не използвам колена толкова често. Вече съм развил стила си в друга посока, така че не мисля, че това ще е проблем.

— Това е еднодневен турнир – ще трябва да се биеш три пъти за един ден. Колко уверен си?

- Участвал съм в много турнири, но ще е за първи път да се бия три пъти в един ден. Ще бъде свежо и вълнуващо предизвикателство. Каквото и да стане, имам 100% доверие в способностите си.

— Първият ти съперник е Стоян Копривленски – шампионът от миналогодишния турнир. Какво мислиш за него?

- Той е много силен, отличен боец и настоящият шампион. За мен е чест и удоволствие да имам шанс да се изправя срещу него.

— Какъв мач очакваш?

- Сигурен съм, че ще бъде вълнуваща и приятна за гледане битка. Очаквам с нетърпение този ден.

— Ти си единственият тайландец в турнира. Как се чувстваш като представител на страната си?

- Много се гордея и съм щастлив, че представлявам Тайланд. Ще дам всичко от себе си на ринга.

— Какво ще бъде нужно, за да спечелиш турнира?

- Да напредвам под тези правила, да направя следващата крачка и да постигна нова цел. Бия се с огромна решителност — да издигна още повече името на Тайланд.

— Ако спечелиш турнира, имаш ли планове да продължиш в K-1?

- Разбира се, бих искал да продължа да се бия в K-1. Но всичко зависи от целите и плановете на моя екип.

— Бойците по муай тай са известни с това, че приемат всякакви правила. Защо според теб тайландците са толкова силни — включително и ти?

- Бойците по муай тай са изключителни атлети — физически и психически издръжливи. И най-важното: никога не се страхуваме от нови предизвикателства. Имаме смелостта да приемем всякакви правила директно.

— Имаш ли ритуали преди или след мач?

- Преди всеки мач винаги мисля за своя учител, родителите си и всички, които ме подкрепят. Тези мисли ме успокояват и ми помагат да дам най-доброто от себе си.

— Би се с Надака Йошинари, когато беше на 15, а наскоро победи и бившия шампион на K-1 в супер лека категория Йодкунпон.

- Да, победих Йодкунпон на събитие на RWS. Този мач беше по правилата на муай тай.

— Доста впечатляващо. Накрая — какво е настроението ти преди турнира и какво послание имаш към феновете?

- Към всички мои тайландски привърженици и феновете на бойните спортове по света — благодаря ви за подкрепата. Ще дам всичко от себе си и ще продължа да тренирам упорито, за да постигна целта си. Обещавам да ви покажа най-доброто си представяне!