Страхотен Димитър Димитров заби 25 точки и вече има в актива си 154 точки в шампионата на Корея

Националът Димитър Димитров изигра поредния си силен мач във V-League в Република Корея.
Диагоналът заби 25 точки (2 аса, 2 блока), а неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) победи Хюндай Кепитъл с 3:2 (20:25, 25:20, 18:25, 27:25, 15:6).
Силен Димитър Димитров с 24 точки и нова загуба в Република Корея
Димитър Димитров заби двата си аса точно в тайбрека и ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) поведе с 9:2. Димитър Димитров донесе успеха на своя тим с единична блокада срещу атака на бразилецът Лео.
Благодарение на силната форма на родния национал ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) намали разликата до третия Хюндай Кепитъл само на 3 точки.
След този двубой Димитров вече е втори в класирането при реализаторите на KOVO със 154 точки. Пред него остава само нидерландският национал Михиел Ахии от Даежон Самсунг Блуфенгс, който е лидер със 169 точки.
ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) записаха трета победа в 7 мача и с 9 точки заемат четвъртата позиция във временното класиране.
Следващият мач на тима е отново у дома — срещу силния КБ Иншурънс, който в момента е втори в класирането.