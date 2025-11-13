Танчев идва на MAX FIGHT 63 за седмата победа

На 29 ноември зала „Левски София“ ще бъде домакин на поредното издание на бойната гала MAX FIGHT 63, която обещава високо ниво на спортен дух и емоции. Сред най-интригуващите срещи в боксовата програма е сблъсъкът между Георги Танчев и Андрей Санджура в тежката категория (4 рунда по 3 минути).

След впечатляващото си представяне в предишното издание на MAX FIGHT, където надви украинеца Анатолий Бурудиян с единодушно съдийско решение, Георги Танчев заслужи мястото си и в предстоящото събитие. Българинът се насочва към седмата си поредна победа на професионалния ринг. Той отново ще пробва силата си срещу чуждестранен противник.

Негов съперник ще бъде Андрей Санджура – представител на Молдова с богат опит на аматьорската и професионалната сцена. Той е многократен шампион на Молдова при аматьорите и пети на Европейско първенство по бокс. 29-годишният боец има зад гърба си 22 професионални мача зад гърба си, като е познат и на родната публика. През май тази година Санджура взе участие в MAX FIGHT 61, където се изправи срещу Николай Дишков. След загубата с единодушно съдийско решение, сега той пристига в София решен да се реваншира и да покаже най-доброто от себе си.

Непобеденият Танчев е многократен шампион на Швейцария и носител на титлите DTSM (2018, 2019). В активите му фигурират и отличия от младежки първенства (2016–2017). Българинът се утвърждава като едно от най-обещаващите имена в българския бокс. Под ръководството на своя треньор Борислав Бояджиев, той демонстрира агресивен стил, висока скорост и решителност, които го превърнаха във фаворит на публиката.