  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мартин Мечкаров: Борихме се до последно за всяка топка

Мартин Мечкаров: Борихме се до последно за всяка топка

  • 13 ное 2025 | 15:36
  • 255
  • 0

Берое 2016 (Стара Загора) записа исторически успех на европейска сцена, след като надделя над Слован Братислава с 3:2 гейма в първия двубой от 1/32-финалите на Купата на претендентите.

Опитният посрещач Мартин Мечкаров, който имаше ключова рола за победата, говори пред BGvolleyball.com след мача. Ето какво каза той:

"Радвам се, че записахме тази победа точно в Стара Загора пред наша публика. Надявам се занапред да продължаваме да постигаме такива успехи и да радваме феновете на клуба."

"Започнахме мача напрегнато. Не бяхме достатъчно агресивни и емоционални. Нямаше настроение, но за това допринесе и противникът, който имаше няколко добри момента. Впоследствие ни мотивира това, че намерихме нашия ритъм, започнахме ние да диктуваме темпото на игра, и най-вече това, че не трябва да губим, без да се борим и да дадем всичко от себе си пред хората, които са дошли да ни гледат", каза още асът.

Берое със страхотен обрат при дебюта си в "Чалъндж къп"
Берое със страхотен обрат при дебюта си в "Чалъндж къп"

"Ключовият момент в мача беше, когато внесохме повече настроение в играта си, променихме стила на игра, променихме темпото и се борихме до последно за всяка една топка", допълни Мечкаров.

"Имаме големи шансове да се върнем с победа от гостуването си", смята волейболистът на "зелено-белите".

"Чувствам се много добре. Винаги е най-хубаво да играеш в родната си страна пред родна публика. Просто усещането и заряда в мачовете са други. По-силни и по-хубави", признава посрещачът.

"Определено първенството се е променило в положителна посока и нивото на отборите се е вдигнало. Също така има доста отбори, които са равностойни, така че ще бъде доста интересно", смята той.

"Амбициите на отбора и моите лични са трофеите. В тях се целим", завърши Мечкаров.

