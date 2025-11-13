Серафим Бързаков: Това е стимул за младите

Легендата на българската борба Серафим Бързаков беше награден от президента на България Румен Радев заедно с други знаменити личности от близкото и далечно спортно минало.

"Вече половин век са навършени. Радвам се, че президентът ни удостои с тази чест. Толкова труд сме дали за тези награди. Дай, Боже, да вдъхновим младото поколение и те да вървят след нас. Не сме забравени и това е най-хубавото. Радостно е, че президентът обръща внимание. Дано децата да видят, че имат гръб и има кой да им обърне внимание. Държавата като не се интересува от спортистите, всичко пропада. Ние в борбата също търсим млади таланти, вижте във волейбола какво развитие се получи", каза Бързаков.