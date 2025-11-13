Мария Петрова празнува 50-годишен юбилей

Златното момиче на българската художествена гимнастика Мария Петрова празнува днес 50-годишен юбилей.

Петрова е трикратна световна шампионка (Аликанте 1993, Париж 1994, Виена 1995), двукратна европейска шампионка (Щутгарт 1992, Солун 1994) и носителка на Европейската купа (Малага 1993).

Тя е също така участничка на Олимпийските игри в Барселона през 1992 и Атланта 1996, на които записа две пети места. Петрова е една от петте трикратни световни шампионки в цялата история на този спорт.

От 2010 е вицепрезидент на БФХГ, от 2021 e вицепрезидент на Техническия комитет към Международната федерация по гимнастика.

Екипът на Sportal.bg честити юбилея на Мария Петрова и й пожелава здраве, щастие и още много успехи!