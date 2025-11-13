РЮА отново ще опита да домакинства на Олимпийски игри

Неуспешен кандидат през 2004, Република Южна Африка отново смята да кандидатства за домакин на летни Олимпийски игри, като това ще бъде за 2036 или 2040. Това заяви министърът към президентството на страната Кумбудзо Нтшавхени, без да разкрие кой град евентуално ще бъде домакин, пише вестник "Екип". Той говори на пресконференция. Кейптаун бе кандидат за домакин през 2004.

Република Южна Африка бе първата африканска държава, която организира Световно първенство по футбол през 2010.

"Правителството е убедено, че Южна Африка е готова и способна да организира Олимпийски игри заради инфраструктурата, с която разполагаме и поради факта, че средствата, за да я подобрим, не са значителни", каза министърът. По време на посещение в страната през октомври 2024 бившият президент на МОК Томас Бах заяви, че страната има "стабилност, инфраструктура и визия, за да приеме Олимпийски игри".

Република Южна Африка е кандидат и за организацията на Гран при във Формула 1 на историческата писта Кялами в близост до Йоханесбург от 2027 година. Страната ще бъде домакин и на Световното първенство по крикет за мъже през 2027.