Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Извънредно: Шави Паскуал каза "да" на Барселона

Извънредно: Шави Паскуал каза "да" на Барселона

  • 13 ное 2025 | 13:32
  • 345
  • 0
Извънредно: Шави Паскуал каза "да" на Барселона

Желанието на огромното мнозинство от феновете на Барселона се сбъдна: Шави Паскуал ще бъде следващият треньор на баскетболния отбор, заменяйки Жоан Пеняроя. Специалистът, който изведе „блауграна“ до втората им титла в Евролигата през 2010 г., най-накрая прие офертата на каталунците в четвъртък сутринта. Решението му е продиктувано повече от сърцето, отколкото от разума, пише "Мундо депортиво".

Паскуал ще подпише договор за три години и ще поеме отбора следващия понеделник, след като в близките дни бъдат финализирани всички документи и необходими процедури. Поради тази причина Оскар Орелана ще води Барса както в петък срещу Виртус Болоня в Евролигата, така и в неделя срещу Баскония в Лига Ендеса, като и двата мача ще се играят в „Палау Блауграна“. Дебютът на Паскуал ще бъде следващия четвъртък при гостуването на Анадолу Ефес, а той пристига заедно със своя дългогодишен асистент Иниго Сорсано.

Положителният отговор на Паскуал слага край на четиридневни интензивни преговори, започнали малко след уволнението на Пеняроя в неделя следобед. Ръководството на Барса е било категорично, че именно Паскуал е желаният треньор за поста. В срещите са участвали Паскуал и неговият агент Давид Каро, а от страна на клуба – спортният мениджър на баскетболния тим Хуан Карлос Наваро и директорът на професионалните спортове Шави О'Калахан. Директорът на секцията, Жосеп Кубелс, е останал встрани от процеса.

Деликатната финансова ситуация на клуба е основната причина за проточилите се преговори. Въпреки че страните бързо са постигнали съгласие по личния му договор, Паскуал е имал сериозни колебания заради икономическото състояние на клуба. То няма да му позволи да се конкурира при равни условия с грандовете в Европа. Освен това отборът ще бъде в значително по-неизгодна позиция в Лига Ендеса спрямо Реал Мадрид, чийто бюджет за заплати (49 млн. евро) е с 20 милиона по-голям от този на каталунците (28,7 млн. евро).

Треньорът е поставил две основни условия: спешно привличане на център, който да реши очевидните проблеми на отбора в подкошието, и финансов капацитет за изграждане на състава по негов вкус през следващото лято. Барса обаче не е успял да гарантира нито едно от двете. Привличането на център няма да бъде възможно преди януари и то само ако някои от настоящите икономически ограничения върху клуба бъдат облекчени. Също така няма сигурност, а по-скоро обратното, че бюджетът на баскетболния отбор ще бъде увеличен за следващия сезон. От клуба са му предали, че ще се опитат да положат усилия, но без да дават конкретни гаранции.

За Паскуал, който е заклет привърженик на Барселона, сърцето е казвало едно, а разумът – съвсем друго. Ако ставаше въпрос за друг клуб, отговорът му щеше да е отрицателен още преди дни. Но Барса не е просто поредният клуб за Паскуал, който от напускането си през 2016 г. винаги е таил надежда един ден да се завърне.

Съмненията на специалиста са продължили и в сряда следобед, но разговор с Жоан Лапорта е отключил ситуацията. В свои интервюта от последните години треньорът често е коментирал: „Ако някой ден Лапорта ми се обади, ще се разберем за пет минути“. Макар и не толкова бързо, именно този разговор е наклонил везните към положителния отговор. След телефонен чат снощи след мача в Мюнхен и след като е обмислил всичко през нощта, Паскуал е дал своето „да“ на Барса в ранните часове на четвъртък.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Никола Йокич изигра феноменален мач, Нъгетс надвиха Клипърс за шеста поредна победа

Никола Йокич изигра феноменален мач, Нъгетс надвиха Клипърс за шеста поредна победа

  • 13 ное 2025 | 09:07
  • 2730
  • 4
Брадли Бийл е аут до края на сезона

Брадли Бийл е аут до края на сезона

  • 13 ное 2025 | 05:57
  • 1327
  • 0
Барцокас: Разстроени сме, не можем да се зарадваме на победата

Барцокас: Разстроени сме, не можем да се зарадваме на победата

  • 13 ное 2025 | 03:02
  • 2831
  • 0
Йордан Минчев и Кемниц загубиха от Будучност в Еврокъп

Йордан Минчев и Кемниц загубиха от Будучност в Еврокъп

  • 13 ное 2025 | 01:21
  • 752
  • 0
Контузия вади съотборник на Везенков до края на сезона

Контузия вади съотборник на Везенков до края на сезона

  • 13 ное 2025 | 00:19
  • 1953
  • 0
Барса излъга Байерн в лудо дерби, Олимпия се справи с АСВЕЛ в Милано

Барса излъга Байерн в лудо дерби, Олимпия се справи с АСВЕЛ в Милано

  • 13 ное 2025 | 00:00
  • 1050
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 3928
  • 7
Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

  • 13 ное 2025 | 12:45
  • 4957
  • 10
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 16454
  • 34
Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 10608
  • 5
ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

  • 13 ное 2025 | 07:26
  • 16866
  • 24
Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 10:29
  • 3151
  • 0