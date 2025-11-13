Извънредно: Шави Паскуал каза "да" на Барселона

Желанието на огромното мнозинство от феновете на Барселона се сбъдна: Шави Паскуал ще бъде следващият треньор на баскетболния отбор, заменяйки Жоан Пеняроя. Специалистът, който изведе „блауграна“ до втората им титла в Евролигата през 2010 г., най-накрая прие офертата на каталунците в четвъртък сутринта. Решението му е продиктувано повече от сърцето, отколкото от разума, пише "Мундо депортиво".

Паскуал ще подпише договор за три години и ще поеме отбора следващия понеделник, след като в близките дни бъдат финализирани всички документи и необходими процедури. Поради тази причина Оскар Орелана ще води Барса както в петък срещу Виртус Болоня в Евролигата, така и в неделя срещу Баскония в Лига Ендеса, като и двата мача ще се играят в „Палау Блауграна“. Дебютът на Паскуал ще бъде следващия четвъртък при гостуването на Анадолу Ефес, а той пристига заедно със своя дългогодишен асистент Иниго Сорсано.

Положителният отговор на Паскуал слага край на четиридневни интензивни преговори, започнали малко след уволнението на Пеняроя в неделя следобед. Ръководството на Барса е било категорично, че именно Паскуал е желаният треньор за поста. В срещите са участвали Паскуал и неговият агент Давид Каро, а от страна на клуба – спортният мениджър на баскетболния тим Хуан Карлос Наваро и директорът на професионалните спортове Шави О'Калахан. Директорът на секцията, Жосеп Кубелс, е останал встрани от процеса.

Деликатната финансова ситуация на клуба е основната причина за проточилите се преговори. Въпреки че страните бързо са постигнали съгласие по личния му договор, Паскуал е имал сериозни колебания заради икономическото състояние на клуба. То няма да му позволи да се конкурира при равни условия с грандовете в Европа. Освен това отборът ще бъде в значително по-неизгодна позиция в Лига Ендеса спрямо Реал Мадрид, чийто бюджет за заплати (49 млн. евро) е с 20 милиона по-голям от този на каталунците (28,7 млн. евро).

Треньорът е поставил две основни условия: спешно привличане на център, който да реши очевидните проблеми на отбора в подкошието, и финансов капацитет за изграждане на състава по негов вкус през следващото лято. Барса обаче не е успял да гарантира нито едно от двете. Привличането на център няма да бъде възможно преди януари и то само ако някои от настоящите икономически ограничения върху клуба бъдат облекчени. Също така няма сигурност, а по-скоро обратното, че бюджетът на баскетболния отбор ще бъде увеличен за следващия сезон. От клуба са му предали, че ще се опитат да положат усилия, но без да дават конкретни гаранции.

За Паскуал, който е заклет привърженик на Барселона, сърцето е казвало едно, а разумът – съвсем друго. Ако ставаше въпрос за друг клуб, отговорът му щеше да е отрицателен още преди дни. Но Барса не е просто поредният клуб за Паскуал, който от напускането си през 2016 г. винаги е таил надежда един ден да се завърне.

Съмненията на специалиста са продължили и в сряда следобед, но разговор с Жоан Лапорта е отключил ситуацията. В свои интервюта от последните години треньорът често е коментирал: „Ако някой ден Лапорта ми се обади, ще се разберем за пет минути“. Макар и не толкова бързо, именно този разговор е наклонил везните към положителния отговор. След телефонен чат снощи след мача в Мюнхен и след като е обмислил всичко през нощта, Паскуал е дал своето „да“ на Барса в ранните часове на четвъртък.

