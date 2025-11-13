Барса излъга Байерн в лудо дерби, Олимпия излъга АСВЕЛ в Милано

След като Олимпиакос победи с 95-78 Жалгирис, още два мача се изиграха за край на 10-ия кръг в Евролигата тази вечер.

Отборът на Барселона се наложи със 75-74 над Байерн Мюнхен в среща изиграла се в Германия. Тя започна с предимство от 5 точки за каталунците след 10 минути игра, а до почивката скочи на 11 в тяхна полза. След паузата обаче домакините се събудиха и стопиха пасива до 4 точки преди заключителната четвърт, в която двата отбора се надлъгваха до последно.



Най-резултатен за успеха на Барса беше Томас Саторански с 13 точки, 12 вкара Уил Клайбърн, а по 10 добавиха Уили Ернангомес и Торнике Шенгелия.

В другия мач Олимпия Милано се наложи с 80-72 над АСВЕЛ Вильорбан в Италия. Срещата започна с тотално превъзходство на домакините, които след първата част водеха с 18-9. Гостите обаче вдигнаха оборотите и спечелиха втория период с 23-22. След паузата равностойната игра продължи, като френският тим отново спечели частта (19-16), но все още изоставаше с с 5 точки (51-56) преди заключителните минути на сблъсъка в Милано. В последните 10 минути Олимпия успя да задържи преднината си и да спечели срещата.



Най-резултатен за успеха на италианския тим беше Армони Брукс с 23 точки, 15 вкара Леандро Болмаро.

Снимки: Gettyimages