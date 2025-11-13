Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Барса излъга Байерн в лудо дерби, Олимпия излъга АСВЕЛ в Милано

Барса излъга Байерн в лудо дерби, Олимпия излъга АСВЕЛ в Милано

  • 13 ное 2025 | 00:00
  • 272
  • 0
Барса излъга Байерн в лудо дерби, Олимпия излъга АСВЕЛ в Милано

След като Олимпиакос победи с 95-78 Жалгирис, още два мача се изиграха за край на 10-ия кръг в Евролигата тази вечер.

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Отборът на Барселона се наложи със 75-74 над Байерн Мюнхен в среща изиграла се в Германия. Тя започна с предимство от 5 точки за каталунците след 10 минути игра, а до почивката скочи на 11 в тяхна полза. След паузата обаче домакините се събудиха и стопиха пасива до 4 точки преди заключителната четвърт, в която двата отбора се надлъгваха до последно.

Най-резултатен за успеха на Барса беше Томас Саторански с 13 точки, 12 вкара Уил Клайбърн, а по 10 добавиха Уили Ернангомес и Торнике Шенгелия.

В другия мач Олимпия Милано се наложи с 80-72 над АСВЕЛ Вильорбан в Италия. Срещата започна с тотално превъзходство на домакините, които след първата част водеха с 18-9. Гостите обаче вдигнаха оборотите и спечелиха втория период с 23-22. След паузата равностойната игра продължи, като френският тим отново спечели частта (19-16), но все още изоставаше с с 5 точки (51-56) преди заключителните минути на сблъсъка в Милано. В последните 10 минути Олимпия успя да задържи преднината си и да спечели срещата.

Най-резултатен за успеха на италианския тим беше Армони Брукс с 23 точки, 15 вкара Леандро Болмаро.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 6695
  • 3
Лейди Гага се оказа голям проблем за една от звездите на Апоел в забавна игра

Лейди Гага се оказа голям проблем за една от звездите на Апоел в забавна игра

  • 12 ное 2025 | 19:02
  • 1576
  • 0
Звезда на Реал Мадрид под въпрос за сблъсъка с Панатинайкос

Звезда на Реал Мадрид под въпрос за сблъсъка с Панатинайкос

  • 12 ное 2025 | 17:51
  • 823
  • 0
Цървена звезда се превърна в лазарет

Цървена звезда се превърна в лазарет

  • 12 ное 2025 | 17:25
  • 632
  • 0
Във Фенербахче твърдо решени да задържат Ясикевичус за дълго време

Във Фенербахче твърдо решени да задържат Ясикевичус за дълго време

  • 12 ное 2025 | 16:26
  • 604
  • 0
Звезда на Партизан с коментар за бъдещето си в Партизан, отпътува спешно за САЩ

Звезда на Партизан с коментар за бъдещето си в Партизан, отпътува спешно за САЩ

  • 12 ное 2025 | 14:19
  • 769
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 11814
  • 20
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 6695
  • 3
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 8988
  • 6
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 1142
  • 2
Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 17289
  • 45
Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

  • 12 ное 2025 | 21:07
  • 5894
  • 1