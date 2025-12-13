Минесота повали Голдън Стейт дори без Антъни Едуардс

Минесота победи Голдън Стейт със 127:120 като гост в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САщ и Канада.

Джулиъс Рандъл поведе Тимбъруулвс с 27 точки в отсъствието на контузения Антъни Едуардс.

За Уориърс в игра се завърна звездата Стеф Къри, който бе най-резултатен в мача с 39 точки, но усилията му се оказаха недостатъчни.

Руди Гобърт направи две забивки при серията от 17:0 през последната четвърт и завърши с дабъл-дабъл от 24 точки и 14 борби за Тимбърулвс, които спечелиха за шести път в последните си седем мача.

Къри игра за първи път, откакто получи разтежение на 26 ноември и реализира 14 от 28 стрелби, включително 6 тройки от 15 опита за Уориърс, които също така бяха без двама ключови играчи - Дреймонд Грийн (лични причини) и Ал Хорфорд (контузия).

Донован Мичъл отбеляза рекордните си за сезона 48 точки, за да помогне на Кливланд да победи домакина Вашингтон със 130:126.

Мичъл вкара осем тройки, докато Евън Мобли добави 23 точки и 13 борби за успеха на Кавалиърс.

Си Джей Макколъм и Бъб Карингтън бяха най-резултатни за Вашингтон с по 27 точки.

Далас постигна пета победа в последните си шест мача след успех срещу Бруклин със 119:111.

Антъни Дейвис записа 24 точки и 14 борби, а Купър Флаг добави 22 точки и осем асистенции за Маверикс.

Кийонте Джордж отбеляза рекордните в кариерата си 39 точки за победата на Юта над домакина Мемфис със 130:126.

За Мемфис в игра се завърна Джа Морант, който завърши с 21 точки, а за най-резултатен за тима на Гризлис бе Санти Алдама с 22 точки.

Чикаго се наложи над Шарлът като гост със 129:126. Джош Гиди отбеляза 26 точки, включително шест в последните 90 секунди и "биковете" сложиха край на серия от седем загуби.

Коби Уайт добави 20 точки за Булс.

Джоел Ембийд отбеляза 39 точки, което е най-доброто му постижение за сезона, при победата на Филаделфия над гостуващия Индиана със 115:105.

За Индиана, която се стремеше към трета поредна победа за първи път този сезон, с 20 точки се отличи Паскал Сиакам.

