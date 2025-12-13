Резултати от НБА

В ранните часове на 13-ти декември (събота) се изиграха нови седем мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада.

След техния край промени на върха в двете конференции няма. Оклахома Сити Тъндър води безапелационно колоната в Западната конференция с 24 победи и само 1 загуба. На Източния бряг не чак толкова убедително, но все пак достатъчно авторитетно лидер е Детройт Пистънс със своите 20 успеха и 5 поражения.

Вашингтон Уизардс - Кливланд Кавалиърс 126:130 (24:35 36:27 40:23 26:45)

Детройт Пистънс - Атланта Хоукс 142:115 (34:33 35:27 35:19 28:36)

Филаделфия 76ърс - Индиана Пейсърс 115:105 (34:31 29:27 27:32 25:15)

Шарлът Хорнетс - Чикаго Булс 126:129 (29:33 32:22 31:34 34:40)

Мемфис Гризлис - Юта Джаз 126:130 (31:26 33:25 33:42 29:27)

Далас Маверикс - Бруклин Нетс 119:111 (32:33 33:28 25:31 29:19)

Голдън Стейт Уориърс - Минесота Тимбъруулвс 120:127 (27:28 36:33 28:27 29:39)