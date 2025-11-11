Популярни
  • 11 ное 2025 | 19:31
  • 486
  • 0
Кой ще гаси пожара в Барселона? Интересно име сред кандидатите

След убедителните загуби от Реал Мадрид в Евролигата и от Жирона в местното първенство, ръководството на Барселона реши да прекрати сътрудничеството си с испанския специалист Жоан Пеняроя.

Като най-сериозен кандидат за овакантеното място на пейката на каталунския клуб на този етап изглежда Шави Паскуал, но се смята, че доскорошният треньор на Зенит е поставил определени ултиматуми, тъй като изисква от клубните шефове да му сформират отбор, с който ще може да покори Европа.

Според гръцките медии, от Барселона, въпреки че Паскуал остава първо и най-голямо желание, са се насочили и към търсене на други опции, сред които е и Йоанис Сферопулос.

Доскорошният треньор на Цървена звезда беше свързван и с ПАОК, но няма съмнение, че Барселона е по-примамлива дестинация.

Гръцките медии подчертават, че потенциално пристигане на Сферопулос в "Палау Блауграна" все още е само спекулация, но ако Барселона не намери общ език с Паскуал, испанският гранд може да е склонен да види гръцкия треньор на своята пейка.

Снимки: Imago

