  3. Най-добрият индиец се оплака, че Китай го саботира за Australian Open

Най-добрият индиец се оплака, че Китай го саботира за Australian Open

  • 13 ное 2025 | 13:10
  • 315
  • 0
Най-добрият индийски тенисист Сумит Нагал се оплака, че от Китай се му отказали виза за участие на турнир в Шанхай, който е квалификационен за Откритото първенство на Австралия, което започва през януари, предаде АФП.

"Трябваше да отида в Китай за квалификационен турнир за Откритото първенство на Австралия. Но молбата ми за виза бе отхвърлена без обяснения", написа Нагал в профила си в X, който е под номер 275 в световната ранглиста на АТР, но през 2024 бе стигнал до 68-о място.

Турнирът в Шанхай започва на 24 ноември и продължава седмица, като победителят печели място на Australian Open.

Турнирът призова Сумит Нагал "да се свърже с консулството на Китай, за да получи информациите, свързани с необходимите процедури за получаването на виза."

От министерството на външните работи на Китай отговориха, че се надяват, че "въпросният човек ще предостави нужните документи, които да придружат молбата му, както изисква посолството на Китай в Индия."

Индия и Китай имат спорна гранична линия в Хималаите, а миналия месец бяха възстановени директните полети между двете страни, които бяха спрени пет години. Въздушната връзка между двете страни бе прекъсната заради пандемията от Ковид-19 и геополитическото напрежение между двете държави.

Снимки: Imago

