Панарин направи 4 асистенции, Рейнджърс разбиха Лайтнинг

Артемий Панарин направи четири асистенции, а Ню Йорк Рейнджърс постигна петата си поредна победа като гост след 7:3 срещу Тампа Бей Лайтнинг днес.
Винсънт Трочек и Уил Кули отбелязаха по две попадения, а Адам Фокс допринесе с две асистенции за успеха на Рейнджърите.
Игор Шестьоркин направи 33 спасявания.
Головете на Трочек бяха първите му за сезона.
“Винаги е хубаво да видиш как шайбата влиза в мрежата. Но мачът вече приключи, така че трябва да се фокусираме върху следващия (срещу Кълъмбъс в събота).
Уил Кули, Джей Ти Милър и Алекси Лафрение направиха резултата 3:0 в началните седем минути на срещата.
За “Светканвиците” точни бяха Джейк Гюнцел, Земгус Гиргенсонс и Скот Сабурин.
Андрей Василевски допусна гол при всеки от първите три удара към вратата му и направи осем спасявания от 13 удара, преди да бъде изваден след втория период. Заменилият го Йонас Йохансон направи шест спасявания.
Нападателят на Тампа Бей Брандън Хейгъл напусна играта с контузия в 8-ата минута след удар от защитника на Рейнджърс Карсън Сауси. Тимът също беше без защитниците Виктор Хедман и Райън Макдона и без нападателите Антъни Чирели, Понтус Холмберг, Доминик Джеймс и Ник Пол.