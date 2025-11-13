Панарин направи 4 асистенции, Рейнджърс разбиха Лайтнинг

Артемий Панарин направи четири асистенции, а Ню Йорк Рейнджърс постигна петата си поредна победа като гост след 7:3 срещу Тампа Бей Лайтнинг днес.

Винсънт Трочек и Уил Кули отбелязаха по две попадения, а Адам Фокс допринесе с две асистенции за успеха на Рейнджърите.

This is #NYR Alexis Lafreniere and Artemi Panarin at their best.

pic.twitter.com/8NbFtad0eE — Matthew P. Mugno (@mugnoma) November 13, 2025

Игор Шестьоркин направи 33 спасявания.

Головете на Трочек бяха първите му за сезона.

Andrei Vasilevskiy loses his balance, and Vincent Trocheck takes advantage 😭 pic.twitter.com/WEEZqXFrWB — Sportsnet (@Sportsnet) November 13, 2025

“Винаги е хубаво да видиш как шайбата влиза в мрежата. Но мачът вече приключи, така че трябва да се фокусираме върху следващия (срещу Кълъмбъс в събота).

Уил Кули, Джей Ти Милър и Алекси Лафрение направиха резултата 3:0 в началните седем минути на срещата.

За “Светканвиците” точни бяха Джейк Гюнцел, Земгус Гиргенсонс и Скот Сабурин.

Андрей Василевски допусна гол при всеки от първите три удара към вратата му и направи осем спасявания от 13 удара, преди да бъде изваден след втория период. Заменилият го Йонас Йохансон направи шест спасявания.

Нападателят на Тампа Бей Брандън Хейгъл напусна играта с контузия в 8-ата минута след удар от защитника на Рейнджърс Карсън Сауси. Тимът също беше без защитниците Виктор Хедман и Райън Макдона и без нападателите Антъни Чирели, Понтус Холмберг, Доминик Джеймс и Ник Пол.