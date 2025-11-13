Популярни
Рослович отново вкара в продължение и изведе Ойлърс до победа над Флайърс
  • 13 ное 2025 | 10:17
  • 87
  • 0
Рослович отново вкара в продължение и изведе Ойлърс до победа над Флайърс

Джак Рословик се разписа в продължение за втора поредна вечер и Едмънтън Ойлърс спечели с 2:1 срещу Филаделфия Флайърс в мач от поредния кръг в НХЛ. Канадците са с 20 точки и са трети в Тихоокеанската дивизия с три точки зад лидера Анахайм Дъкс.

Само минута след началото на продължението Кам Йорк загуби шайба в центъра и Мат Савой и Рословик се откъснаха сами срещу вратаря Дан Владар. Центърът на Ойлърс бе точен 1:19 минути след началото, след като ден по-рано вкара победен гол и срещу Кълъмбъс Блу Джакетс.

Савой записа две асистенции, а Стюърт Скинър отрази 20 шайби.

Владар направи 30 спасявания за отбора на Филаделфия, за който точен бе Матвей Мичков.

Флайърс са с четири поредни поражения като домакини и имат 19 точки.

