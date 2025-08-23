Чаби Алонсо: Говорил съм с Родриго, Барселона не ме притесняват

Наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо говори пред медиите преди утрешното гостуване в Ла Лига на новака Овиедо, за който това е първи домакински мач в елита от 24 години насам.
“Със сигурност за Овиедо това е специален мач, а сега ние сме техният първи домакински съперник, което също е много важно. Търсим добри усещания и да продължим да растем, да бъдем конкурентоспособни и да показваме високо ниво, независимо къде играем... това е линията, която трябва да следваме.
Не съм говорил със Санти Касорла, защото подготвям утрешния мач, концентриран съм върху играта и върху нас. Имам страхотни спомени със Санти, като играч и като съотборник. На Евро 2008 се създаде страхотна съблекалня и той е от онези играчи, които всички обичат. Той е изключителен футболист и съм много щастлив за него, че се завърна у дома и продължава да се наслаждава на ролята си на лидер“, каза уважително Алонсо в началото.
Запитан отново за Родриго, който не изигра нито минута в първия мач с Осасуна, както и за селекцията, Чаби отговори: “Изиграли сме само един мач и всички решения за това кой да играе са мои. Аз ги преценявам с щаба си. Смятаме, че това е най-доброто за отбора. Говорил съм с него, както с всички други. Доволен съм от състава, който имаме, но винаги трябва да сме подготвени, ако се наложи някаква промяна“.
“Мастантуоно? Той влезе добре и е с голямо влияние, има шансове да играе, както и всички останали, които са в групата. Отсъствието на Белингам? Трябва да се адаптираме. Ако си мисля, че няма да имаме контузени играчи през цялата година... това е невъзможно. Не може да се мисли само за твърди титуляри, защото никой няма да играе във всяка минута.
Изобщо не ме притеснява на какво разстояние сме от Барселона. Притеснява ме моето ниво, как се представяме ние. Всяка седмица можем да ставаме по-добри и да растем като отбор. Формата на Винисиус? Той се представя добре. Изиграли сме само един мач досега. Ще се опита да помогна и на Мбапе, да се уверя, че отборът му помага, а той помага на отбора да спечели. Килиан е фундаментална част от отбора”, завърши наставникът на Реал Мадрид.
Снимки: Imago