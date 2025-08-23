Чаби Алонсо: Говорил съм с Родриго, Барселона не ме притесняват

Наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо говори пред медиите преди утрешното гостуване в Ла Лига на новака Овиедо, за който това е първи домакински мач в елита от 24 години насам.

🗣️ Xabi Alonso: "Have I spoken to Santi Cazorla? No, I have been focused on tomorrow's game since the last game got over. I will see him tomorrow. I have great memories with him." pic.twitter.com/Y5ILGqOutI — Madrid Zone (@theMadridZone) August 23, 2025

“Със сигурност за Овиедо това е специален мач, а сега ние сме техният първи домакински съперник, което също е много важно. Търсим добри усещания и да продължим да растем, да бъдем конкурентоспособни и да показваме високо ниво, независимо къде играем... това е линията, която трябва да следваме.

Не съм говорил със Санти Касорла, защото подготвям утрешния мач, концентриран съм върху играта и върху нас. Имам страхотни спомени със Санти, като играч и като съотборник. На Евро 2008 се създаде страхотна съблекалня и той е от онези играчи, които всички обичат. Той е изключителен футболист и съм много щастлив за него, че се завърна у дома и продължава да се наслаждава на ролята си на лидер“, каза уважително Алонсо в началото.

🗣️ Xabi Alonso: "Have I spoken to Rodrygo and why is he not playing? For me, the season and my chapter is starting now. We just played one game. The CWC was different. I have spoken to Rodrygo, just like all my players. " pic.twitter.com/jLJbMuSAQK — Madrid Zone (@theMadridZone) August 23, 2025

Запитан отново за Родриго, който не изигра нито минута в първия мач с Осасуна, както и за селекцията, Чаби отговори: “Изиграли сме само един мач и всички решения за това кой да играе са мои. Аз ги преценявам с щаба си. Смятаме, че това е най-доброто за отбора. Говорил съм с него, както с всички други. Доволен съм от състава, който имаме, но винаги трябва да сме подготвени, ако се наложи някаква промяна“.

“Мастантуоно? Той влезе добре и е с голямо влияние, има шансове да играе, както и всички останали, които са в групата. Отсъствието на Белингам? Трябва да се адаптираме. Ако си мисля, че няма да имаме контузени играчи през цялата година... това е невъзможно. Не може да се мисли само за твърди титуляри, защото никой няма да играе във всяка минута.

🗣️ Xabi Alonso: "Worried about Barcelona? No, I am not worried. I know we will get better and better each week. I am only worried about my team." pic.twitter.com/NgGcd1NTPv — Madrid Zone (@theMadridZone) August 23, 2025

Изобщо не ме притеснява на какво разстояние сме от Барселона. Притеснява ме моето ниво, как се представяме ние. Всяка седмица можем да ставаме по-добри и да растем като отбор. Формата на Винисиус? Той се представя добре. Изиграли сме само един мач досега. Ще се опита да помогна и на Мбапе, да се уверя, че отборът му помага, а той помага на отбора да спечели. Килиан е фундаментална част от отбора”, завърши наставникът на Реал Мадрид.

