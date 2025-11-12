Веселин Пейчев: Очаквам тежка битка на MAX FIGHT 63

Веселин Пейчев се завръща към професионалните битки след три години пауза.

ММА боецът ще дебютира в друг зрелищен стил - К-1 с ММА ръкавици на 29-и ноември. Негов съперник ще бъде Мирослав Милков - Спартанеца. Двамата имат съперничество, което започва през 2021-а с първата битка помежду им. На събитието MAX FIGHT 45 Милков надделява с технически нокаут. Пейчев е амбициран да спечели реванша и споделя, че желанието да покаже, че е по-добър от Милков го е накарало да се върне към професионалните битки.

Ръгбистът сподели в студиото ни още, че очаква трудна и мъжка битка със Спартанеца на 29-и ноември в зала “Левски София” и го поздрави, че е приел боят да се проведе по правилата на К-1 с ММА ръкавици.

В студиото ни възпитаникът на Румен и Росен Димитрови сподели още защо реваншът ще се проведе по тези правила, смята ли Милков за “мръсен” боец, и как съчетава ръгби мачовете с битките на ринга: