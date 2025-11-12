Атанас Атанасов: Първото полувреме повечето ни играчи бяха да отбият номера

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов говори след контролата с Черно море, завършила 3:0 в полза на “моряците”. Специалистът обаче не остана доволен от представянето на чат от своите играчи, като заяви, че са “отбили номера”.

“Естествено, има полза от такъв мач. Първото полувреме повечето ни играчи бяха да отбият номера. Да мине деня, което няма да остане без последствия. Второто полувреме вече наистина се получи игра, от която да има полза. Като през първото полувреме има играчи, които са вложиха, и други, за които казах преди малко. Но в крайна сметка много полезна контрола срещу добър отбор на Черно море. За нас е полезна, мисля, че и за тях.

Не, не, не, няма да чета „конско“, това за резервната скамейка въобще не го коментираме. Ще си понесат и глоби, то няма как. Значи като си на работа, трябва работният ти ден… а днес е един от работните ти дни, така че ти не си бил днес на работа.

Да, доволен съм от включването през второто полувреме на Аарон Апиа. На него все още му трябва адаптация, според мен. Но в крайна сметка, той е трудолюбиво момче и ще разчитаме на него. Ивайло Михайлов пропусна мача, защото има болежка, която не мога да кажа, че е контузия, но решихме да го предпазим, докато на Димитър Пиргов му дадохме почивка. Той тренира днес, но не участва в играта.

Смятаме да побеждаваме, то друга формула за излизане от тази ситуация аз не виждам. Измъкват ни са точките, поради наши причини и странични фактори, но ще се борим и аз мисля, че ще се излезем от ситуацията. Не е толкова голяма разлика, три точки”, заяви Атанасов.