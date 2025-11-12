Иван Пешев: Бюджетът на спортното министерство ще бъде увеличен с 5-6%

"Хубавото е, че по-голямата част ще отидат за програмите за младежка политика. Истински се надявам, че неправителствените организации, федерациите, клубовете, които кандидатстват по тях, ще ги изразходват целесъобразно", заяви Пешев в интервю за БНТ.

С усилията, които положихме съвместно с Министърство на финансите, увеличихме средствата в рамките на 2025 г. с 40 милиона за спорт и за отделните федерации. И не ми се иска да вярвам, че това е причината за тези скандали. Искрено се надявам, че ръководителите на федерациите наистина милеят за развитието на спорта, а ние като държава и като ръководство в момента и като кабинет, ще се постараме и в настоящия бюджет да осигурим допълнителни средства. Това каза министърът на младежта и спорта Иван Пешев по повод скандалите в някои родни федерации.

Иван Пешев бе специален гост в предаването на БНТ "Денят започва".

"Федерациите са неправителствени организации с нестопанска цел и те имат своето ръководство. Различен модел на ръководство имат някои от федерациите според техния устав. Държавата от своя страна, в лицето на екипа на Министерството, работи по стратегическия документ, стратегията за физическото възпитание, физическата активност, която е изтекла преди повече от 4 години. Именно това е една от причините през последните няколко години, да няма стратегия, да няма развитие в посоката, в която на всички ни се иска", обясни Пешев.

По темата с футболното хулиганство, той заяви:

"Още март месец, при инцидент с феновете на Локомотив Пловдив, призовах и направихме срещи с Футболния Съюз, с МВР, така прословутият закон за спортното хулиганство да бъде максимално бързо приет. Случи се отново преди две седмици в Пловдив, пак с фенове на Локомотив и на Ботев. Радвам се, че народните представители така бързо успяха в рамките на една седмица да прекарат закона на първо четене, надявам се да бъде максимално бързо приет и на второ четене, за да можем да се справим по-адекватно с футболните и спортното хулиганство."

Министърът засегна и въпроса със спортната инфраструктура и обвиненията от страна на клубове, че няма достатъчни съоръжения.

"През последните 10 месеци имах възможност да обиколя голяма част от съоръженията в страната и смея да твърдя, че на база брой населения България има достатъчно брой съоръжения. С колегите успяхме да осигурим допълнителни средства и покриваме в момента старата програма за инвестиции за спортна инфраструктура от 2024 година. 43 обекта се изграждат. В рамките до края на тази година ще приключи още една програма за спортни съоръжения, която е над 32 милиона, отново за всички населени места", обясни Пешев.

Той обяви, че се търси терен за изграждането на нов национален стадион в София.

"Категорично съм на мнение, че трябва, и това е залегнало в управленската програма на кабинета, да изградим нов национален стадион. С работната група в момента работим, локализирани са четири терена. В работната група са представители на регионалното министерство, на столична община, на футболния съюз. И когато изберем един от тези четири терена, който да отговаря на всички изисквания, ще търсим вече механизми за неговото финансиране", каза Пешев.

Министърът обяви, че има пари за изграждането на физкултурни салони в училищата.

"Нашата политика е да насочиме децата към масовия спорт през учебните заведения, за да могат след това да станат и добри състезатели. Има нова програма на Министерството на образованието, която е за над 200 милиона и в момента всяко едно училище би могло да се възползва от нея", каза Пешев.

Запитан как да може да се регулира спонсорството в спорта, той заяви:

"В разговори с Министерство на финансите работим и по такъв механизъм, може би за следващата година, когато даден спонсор инвестира по-големи средства, да има и някакъв тип данъчни облекчения за него. Такъв пример има в Средна Гърция, в Германия. Тези закони работят добре и наистина акумулират допълнителни средства за спорт. А що се отнася до Карлос Насар, той се финансира самостоятелно през спонсори, но и държавата тук мога да почертавя дебело, че е изпълнила своя ангажимент, и само това, че той не е подписал своя договор, не му позволява да си вземе близо половин милион лева средства, които са осигурени от държавата за 2025 година, за неговата подготовка, възнаграждения, стимули, бонуси за всички титли, които са печелени през годината. Когато подпише, той ще може да си ги вземе", каза министър Пешев.

В разговора бе засегнат казуса и с Българския Олимпийски комитет.

"Категорично проблемите са сериозни в Олимпийския комитет. След общото събрание, 8 или 9 жалби има в съда. Искам да призова съда, и вярвам в неговата безпристрастност в случая, максимално бързо да ги разгледа. Има решение вече по едно от делата. Не вярвам, че това би се отразило на нашето участие на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортино, които предстоят. А що се отнася до подготовката, държавата е на място, осигурени са всички средства за нашите състезатели. Към днешна дата имаме 18 квоти и се надявам да ги увеличим в оставащите месеци", заяви Иван Пешев.

Той увери, че средствата за подготовка на българските състезатели за Игрите са осигурени от министерството и че от догодина ще има отново увеличение на бюджета на Министерството на спорта.

"Няма да е същото като 2025-а с 31%, но в рамките на 5-6% ще бъде увеличен бюджета, което е 5 милиона евро. Хубавото е, че по-голямата част ще отидат за програмите за младежка политика. Истински се надявам, че неправителствените организации, федерациите, клубовете, които кандидатстват по тях, ще ги изразходват целесъобразно", заяви Пешев.

"Мисля, че БСП ясно показва как се чувства в управлението и защо е в управлението. Сигурен съм, че през годината с различните механизми на финансиране ще намерим допълнителни средства", увери министърът на младежта и спорта.

Иван Пешев коментира и скандалите в родния шахмат.

"Още от първия ден на мандата на кабинета на премиера Желязков, аз съм в непрекъснат контакт с двете федерации по шахмат. След множество срещи, си стигна до месец април, когато двете федерации подписаха така прословутия меморандум за сътрудничество и обединение между тях и той беше със срок до края на месец ноември, текущия месец, двете федерации да могат да се обединят. След подписването на меморандума, с лични усилия от моя страна в качеството си на предишното ми битие на общински съветник, успяхме през Столична община да осигурим средства по международния календар, всички групи в общинския съвет подкрепиха това предложение и на федерацията, която има международен лиценз, бяха осигурени така необходимите над 150 хиляди лева, за да могат нашите национали да проведат международните си състезания и подготовка за текущата година. Другата федерация с държавния лиценз, по програмите на Министерството, получи съответно финансиране над 200 хиляди лева за държавния спортен календар. Искрено се надявах, че след всички тези усилия, двете федерации ще намерят общ път и ще изпълнят меморандума. Тук е моментът да призува двете федерации отново да дойдат на масата на преговори в рамките на оставащите месеци до края на годината, да стигнем до така нареченото обединение. Защото за мен няма приоритизирана федерация", каза Пешев.

Той коментира и домакинството на България на европейското първенство по волейбол.

"Категорично държавата си е свършила работата. 2 милиона и половина от таксата за домакинствата са платени от Министерството на младежта и спорта. Волейболът е една от малкото федерации, които трябва да бъдат за пример. Освен държавните средства, освен средствата по различните програми на Министерството, ръководството на волейбола намират допълнително спонсори. Това, което имам като информация от тях е, че в размера, който държавата осигурява, още толкова те са си намерили като спонсори", каза Иван Пешев.