Весела Лечева беше гост на Египетския олимпийски комитет

Председателят на БОК Весела Лечева беше гост на Египетския олимпийски комитет и разговаря с генералния секретар Хазем Хосни, който също така е президент на Африканската федерация по стрелба (ASSF) и на Египетската федерация по стрелба.

В момента Кайро е домакин на Световното първенство по стрелба с над 700 състезатели, като спортната база, която е разположена във военен комплекс, впечатлява със своите мащаби.

Лечева и Хосни разговаряха за сътрудничеството между двата олимпийски комитета – размяна на опит и кадри, възможности за използване на спортните бази в двете държави.

Догодина друг африкански град - Дакар е домакин на Младежките олимпийски игри. Лечева и Хосни обсъдиха готовността на континента да приеме за първи път толкова голямо състезание.

След разговора в централата в Кайро, двукратната олимпийска медалистка и петкратна световна шампионка по стрелба посети и Олимпийския музей на страната. Там тя остави своя подпис в книгата за гости.