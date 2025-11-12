Родните националки с рекорд по резултатност

Националният тим на България по баскетбол за жени, който надигра категорично Азербайджан със 141:48 при гостуването си в Баку в първи мач от Група Е на квалификациите за ЕвроБаскет 2027, записа историческо постижение в срещата.

България се подигра с Азербайджан в Баку

“В добавка към победата, представителният ни тим постави рекорд по резултатност в мач от евроквалификации. Националките приключиха двубоя с успеваемост в стрелбата от игра 59.3%, включително 14/31 (45.1%) от далечна дистанция“, пише Българска федерация по баскетбол на официалния си сайт.

Превъзходството на българките днес беше повече от категорично. Те овладяха 50 борби - с 24 повече от противника, като направиха цели 39 асистенции, при едва 12 за състезателките на Азербайджан. Най-голямата разлика пък достигна впечатляващите 94 точки.

Снимка: ФИБА