Цветомир Найденов се хвана за картоните и извади "лека статистика"

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов извади статистика, която нарече "лека", свързана с жълтите и червените картони в efbet Лига. Той припомни и цифрите относно дузпите в родния шампионат.

"Лека статистика за жълти и червени картони до 15 кръг:



Лудогорец 19 жълти картона, 0 червени

Черно Море 27 жълти картона, 0 червени

Левски 30 жълти картона, 0 червени

ЦСКА 1948 38 жълти картона, 1 червен



Дузпите до 15 кръг:



За Лудогорец 4 дузпи , срещу Лудогорец 0

За Черно Море 3 дузпи, срещу Черно Море 0

За Левски 3 дузпи, срещу Левски 1 дузпа

За ЦСКА 0 дузпи, срещу ЦСКА 4 дузпи



Когато статистиката говори и КОРУМПЕТАТА трябва да говорят", написа бизнесменът във "Фейсбук".

По-надолу Найденов добави: "Левски, Лц и ЧМ за 44 мача имат 1 отсъдена дузпа срещу тях. Трябва да проверя Байерн, Барселона и Арсенал дали няма да имат поне 2 за 44 мача".