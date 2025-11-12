Цветомир Найденов се хвана за картоните и извади "лека статистика"

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов извади статистика, която нарече "лека", свързана с жълтите и червените картони в efbet Лига. Той припомни и цифрите относно дузпите в родния шампионат.
"Лека статистика за жълти и червени картони до 15 кръг:
Лудогорец 19 жълти картона, 0 червени
Черно Море 27 жълти картона, 0 червени
Левски 30 жълти картона, 0 червени
ЦСКА 1948 38 жълти картона, 1 червен
Дузпите до 15 кръг:
За Лудогорец 4 дузпи , срещу Лудогорец 0
За Черно Море 3 дузпи, срещу Черно Море 0
За Левски 3 дузпи, срещу Левски 1 дузпа
За ЦСКА 0 дузпи, срещу ЦСКА 4 дузпи
Когато статистиката говори и КОРУМПЕТАТА трябва да говорят", написа бизнесменът във "Фейсбук".
По-надолу Найденов добави: "Левски, Лц и ЧМ за 44 мача имат 1 отсъдена дузпа срещу тях. Трябва да проверя Байерн, Барселона и Арсенал дали няма да имат поне 2 за 44 мача".