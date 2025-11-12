11 е числото на деня за Магнус Карлсен

11 беше числото на деня — гросмайстор Магнус Карлсен спечели единадесетото издание на Titled Tuesday за текущия сезон на 11 ноември, постигайки перфектен резултат от 11 победи в 11 партии (11/11).

В последните четири кръга той победи четирима от най-силните си съперници — Ханс Ниман, Алиреза Фиружа, Дмитрий Андрейкин (осигурявайки си титлата с кръг преди края) и Олександър Бортник.

Това беше 41-вата победа на Карлсен в Titled Tuesday изобщо и четвъртият му перфектен резултат — два пъти повече от всеки друг (гросмайстор Хикару Накамура има два такива). Освен това това беше и четвъртата му победа в турнир от текущия сезон.

Актуалното класиране в есенния сезон на Champions Chess Tour (CCT):

То ще помогне да се определят шестте участници, които ще се класират за следващото Esports World Cup. Фиружа изпревари Накамура, като до края на тази част от сезона остават две седмици.

Разбира се, Карлсен не беше единственият от 396 участници, започнал с перфектен резултат. След шест кръга трима шахматисти все още нямаха загуба или реми, като двама от тях бяха очакваните — Карлсен и Ниман. Третият обаче — международният майстор Хоакин Фиорито — изненада всички, стартирайки с 6 от 6, след като победи Фиружа в шестия кръг.

В следващия обаче Карлсен се справи сравнително лесно с Фиорито и достигна 7/7, докато Ниман срещна Накамура с черните фигури. Въпреки че Ниман имаше предимство както на дъската, така и по време, партията завърши наравно, оставяйки Карлсен като единствения играч с перфектен резултат — статус, който той запази докрай.

„Това е голямо постижение, но понеже вече съм го правил преди, не е нещо, за което ще дам абсолютно всичко“, каза Карлсен след турнира относно перфектния резултат.

В някои партии, включително срещу Ниман, ремито не би било фатален резултат за Карлсен — но за феновете винаги е удоволствие да гледат как най-великият играч в света демонстрира величие, пише chess.com.

Докато Карлсен доминираше, второто място остана неясно до края. В крайна сметка Алиреза Фиружа загуби само две партии — именно срещу Фиорито и Карлсен — и спечели всички останали. В последния кръг Фируджа заключи Ян-Кшищоф Дуда в пасивна позиция, спечели фигура и след това и цялата партия.

Гросмайстор Ян Непомнящи завърши трети, след като спечели последните си шест партии след бавен старт.

На четвърто място остана Аман Табатабей, който пропусна първия кръг, така че неговите 9 точки са впечатляващи, но му донесоха по-лоши тайбрейкове от тези на Фируджа и Непомнящи.

В зоната на паричните награди попаднаха още Дмитрий Андрейкин, Хикару Накамура и победителката в женската класация – FM Роуз Атуел.