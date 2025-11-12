НХЛ бие тревога преди Олимпиадата

По-малко от три месеца преди първото вхвърляне на олимпийския хокеен турнир в Милано, нервността в НХЛ нараства. Лигата ще изпрати собствена делегация в Италия още следващата седмица, за да провери на място как напредва изграждането на основната арена за ЗОИ 2026. Според информация на Пиер ЛеБрун ot The Athletic двама дългогодишни служители на лигата – Дерек Кинг и Дийн Мацузаки – ще пристигнат в Милано. Тяхната задача ще бъде да получат точна представа за напредъка на работата и рисковете, произтичащи от забавянията.

„Все още е притеснително. Надяваме се, че следващата седмица ще имаме много по-добра представа за ситуацията“, коментира пред ЛеБрун заместник-комисарят Бил Дейли. Именно лигата от няколко седмици предупреждава, че графикът е изключително стегнат.

Опасенията бяха публично изразени още миналия месец от комисаря Гари Бетман. Той припомни, че първоначалното „тестово събитие“ е трябвало да се проведе през декември, но поради забавяне в строителството е било отложено без нова дата.

Зимните олимпийски игри през 2026 г. ще бъдат първата Олимпиада с играчи от НХЛ след Сочи 2014 и общо шестата, на която ще се представи хокейният елит отвъд Океана. Откриващият мач от женския турнир е насрочен за 5 февруари, а мъжете ще влязат в надпреварата на 11 февруари. Лигата иска да е сигурна до тази дата, че мястото ще отговаря на всички стандарти за сигурност и организация – затова и предстои лична проверка директно на строителната площадка.