НБА представи нов формат на "Мача на звездите"

  • 12 ное 2025 | 11:52
  • 413
  • 0
НБА представи нов формат на "Мача на звездите"

Националната баскетболна асоциация обяви дългоочакваните планове за промяна в „Мача на звездите“, предава ESPN.

Новият формат ще включва три отбора - два с американски играчи и един с международни играчи. Освен преминаването към „САЩ срещу света“, има съществена промяна в начина, по който играчите ще бъдат избирани.

Отборите ще включват по петима титуляри и седем резервни играчи от всяка конференция, без значение от позициите им. Петима титуляри от двете конференции ще бъдат определени в зависимост от гласуване, включващо фенове, баскетболисти и журналисти, докато седемте резервни играчи ще се избират от треньорите в НБА. Ако се случи така, че да бъдат избрани по-малко от 16 американски или по-малко от 8 международни баскетболисти, комисарят на НБА Адам Силвър ще реши кои състезатели да попълнят всеки от отборите.

„Мачът на звездите“ за 2026 година ще се проведе на 15 февруари в Intuit Dome в Калифорния. Съоръжението беше завършено през 2024 и оттогава е дом на Лос Анджелис Клипърс.

