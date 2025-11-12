Рууни посочи Лукаку, Ибрахимович и Погба като пример за неправилната трансферна политика на Манчестър Юнайтед

Уейн Рууни смята, че френският полузащитник Пол Погба е сред трите най-странни попълнения на Манчестър Юнайтед преди „Инеос“ да купи дял в клуба. Бившият нападател на „червените дяволи“ направи язвителна оценка на трансферната стратегия на клуба преди сър Джим Ратклиф и компанията да бъдат привлечени.

Преди частичното поглъщане от „Инеос“ в края на 2023 година, футболните операции в Юнайтед до голяма степен се ръководеха от Ед Уудуърд, който заемаше поста изпълнителен вицепрезидент от 2012-та до оставката си през 2021 година.

„Привличането на нови футболисти в Манчестър Юнайтед преди миналото лято беше ужасяващо. Те просто взимаха големи имена - Ромелу Лукаку, Златан Ибрахимович, Пол Погба - те са добри играчи, но се харчеха огромни суми пари. Ще отнеме малко време, за да се преодолеят тези грешки“, заяви Уейн Рууни в подкаста The Overlap Fan Debate, като коментарите му отразяват разочарованието на феновете, които наблюдаваха как милиони се вливат в купуване на нови попълнения, които така и не се реализираха напълно.

„Ако погледнете Манчестър Юнайтед през последните десет години, играчите са абсолютно съсипани. Сега се вижда как увереността се завръща. Това може да се каже дори за мениджъра. Отборът постепенно се подобрява, определено има известно подобрение. Беше наистина трудно за Рубен Аморим и аз бях критичен към него. Виждаме обаче, че тимът се подобрява и играчите се опознават малко по-добре. Има някои обещаващи признаци, че те евентуално биха могли да се промъкнат в челната четворка“, добави бившият футболист на Манчестър Юнайтед.

Следвай ни:

Снимки: Imago